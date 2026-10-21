Khánh Hòa: Bắt đối tượng có 2 lệnh truy nã sau gần 7 năm lẩn trốn

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Phan Văn Chương (SN 1997, trú tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa), đối tượng có 2 lệnh truy nã về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng bị truy nã Phan Văn Chương. (Ảnh: CAKH).

Trước đó, ngày 19/10, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ Chương khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/11/2019, trong lúc ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (cũ), Chương xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.P (SN 1983, trú tại địa phương).

Trong quá trình xô xát, Chương dùng dao xếp đâm một nhát vào ngực trái anh P. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 3/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã số 1509 đối với Phan Văn Chương về hành vi giết người.

Ngoài vụ án trên, Chương còn liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 15/3/2019 tại thôn Phú Sơn, xã Cam Phú, TP Cam Ranh (cũ).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ra quyết định truy nã bị can số 840 đối với Chương về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phan Văn Chương theo quy định của pháp luật.