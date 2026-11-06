Khánh Hòa: Bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi trước cao điểm mưa lũ

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Lê Xuân Thái, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh này hiện có 56 hồ, đập thủy lợi, trong số đó có 3 hồ đang được tiếp nhận để vận hành, khai thác là hồ thủy lợi Sông Than, Sông Chò 1 và Ka Tơ. Tổng dung tích 56 hồ, đập hơn 835 triệu m3 nước, một số hồ chứa nước có dung tích lớn nhất như hồ Sông Cái ở xã Bác Ái Tây gần 220 triệu m3, hồ Sông Chò 1 ở hai xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh gần 110 triệu m3, hồ Sông Than ở xã Anh Dũng 85 triệu m3 và hồ Đá Bàn ở xã Bắc Ninh Hòa 75 triệu m3.

Hồ chứa nước Hoa Sơn ở xã Tu Bông bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ. ﻿Ảnh: Công ty TNHH KTCTTL Khánh Hòa.

Trong số 53 hồ, đập đang vận hành, khai thác có 19 hồ, đập do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý; 23 hồ, đập do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận quản lý; 8 hồ, đập do các tổ chức thủy lợi ở cơ sở quản lý và 3 hồ đập do Công ty TNHH đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinpearl tại Nha Trang quản lý.

Theo ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, không phải chờ đến cận kề mùa mưa lũ, mà từ cuối tháng 7/2026, cơ quan này đã chủ trì, phối hợp các đơn vị quản lý hồ chứa nước và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn hồ, đập thủy lợi; đồng thời rà soát quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ... theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Công tác kiểm tra, rà soát được thực hiện cẩn trọng, chặt chẽ từng hạng mục của các công trình hồ, đập thủy lợi, từ mái đập, tràn xả lũ, cống nước cho đến hệ thống thiết bị vận hành để chủ động khắc phục sửa chữa hư hỏng.

Hồ chứa nước Suối Dầu ở xã Suối Dầu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị, địa phương được giao quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nêu trên đã rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành hồ, đập theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về thực hiện một số giải pháp cấp bách trong quản lý an toàn hồ, đập chứa nước và văn bản chỉ đạo ngày 9/12/2025 của Bộ NN&MT về công tác quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi và vùng hạ du.

Cùng với nhiều công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hồ chứa nước Sông Cái ở xã Bác Ái Tây đã được kiểm tra, rà soát, đảm an toàn trước mùa mưa lũ. Ảnh: Duy Quan.

Trong quy chế phối hợp PCTT-TKCN, hạn chế ảnh hưởng ngập lụt vùng hạ du đã được xây dựng và ký kết giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận với các địa phương đã phân công cụ thể trách nhiệm đơn vị quản lý, vận hành hồ, đập tổ chức trực ban, cung cấp thông tin mực nước, dung tích hồ chứa, lưu lượng xả lũ, dự kiến thời gian vận hành xả lũ, khả năng ngập lụt khu vực hạ du, đối tượng có thể bị ảnh hưởng và các chế độ, hình thức thông báo, cảnh báo khi vận hành điều tiết hồ chứa; công tác phối hợp, ứng phó khi xảy ra sự cố...

Các địa phương tổ chức chế độ trực ban, tiếp nhận thông tin, kịp thời thông báo cho các tổ chức và người dân ở vùng hạ du nắm bắt tình hình điều tiết xả lũ từ hồ thủy lợi; rà soát, xác định khu vực, đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng do xả lũ để chủ động tổ chức sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn; huy động phương tiện, nhân lực tham gia ứng phó bảo vệ công trình khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố...

Đập Tân Giang ở xã Phước Hà. Ảnh: Duy Quan.

Nói về phương châm “4 tại chỗ” trong PCTT-TKCN tại các hồ, đập thủy lợi ở địa phương, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa cho hay; tại mỗi hồ, đập, trưởng hoặc phó trạm thủy nông được phân công trực tiếp chỉ đạo nhân lực thường trực xuyên suốt ngày đêm để phối hợp lực lượng xung kích ở địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn, lượng mưa, mực nước tại các hồ, đập để chủ động điều chỉnh phương án vận hành; triển khai phương án PCTT-TKCN. Bên cạnh đó, các hồ, đập thủy lợi chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, máy phát điện, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc tây... để chăm sóc y tế, phục vụ đời sống sinh hoạt cho lực lượng thường trực khi bị lũ lụt chia cắt, sự cố tai nạn.

Một trong những đổi mới tư duy PCTT-TKCN, bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ ở Khánh Hòa là không để xảy ra sự cố rồi ứng phó, mà các đơn vị quản lý công trình thủy lợi luôn bám sát chỉ đạo của Sở NN&MT tỉnh Khánh Hòa, tạo thế chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng để kiểm soát an toàn các công trình thủy lợi. Theo đó, ngoài việc phát dọn cây bụi, tu sửa hư hỏng, xử lý chống thấm nhẹ tại 5 hồ thủy lợi Suối Dầu, Đồng Bò, Cam Ranh, Lợi Hải, Trà Co; trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã thi công sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Ngọt ở xã Vĩnh Hải đảm bảo an toàn công trình khi xả lũ.

Trong năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã thi công sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Ngọt ở xã Vĩnh Hải.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, thời tiết có thể biến động bất thường, nhưng với tinh thần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp PCTT-TKCN, đến thời điểm này các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh này cơ bản bảo đảm an toàn; đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác trong mùa mưa lũ; không để bị động khi có mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ra lũ lụt; đồng thời bảo vệ an toàn vùng hạ du, ổn định đời sống và sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.