Khánh Hòa: Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đảnh lễ Tam bảo và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo tại chùa Long Sơn

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu. Tháp tùng có chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh Khánh Hòa; cùng chư vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức Đại hội.

Trước khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (P.Tây Nha Trang), đoàn đã thực hiện nghi thức đảnh lễ Tam bảo cầu gia bị và đảnh lễ chư Liệt vị Tổ sư tiền bối hữu công, chư vị lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ của tỉnh nhà tại chùa Long Sơn (P.Tây Nha Tang) - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, ngôi già-lam gắn liền với Phật giáo Việt Nam tại miền Trung thời hiện đại, nơi từng lưu dấu chư vị Trưởng lão tiền bối nhiều thế hệ đã hoằng pháp, giáo dục một thời.

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung, với truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, chư tôn đức, quý đại biểu trong đoàn trang trọng đặt lẵng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó đoàn dành phút mặc niệm, thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ để bày tỏ lòng thành kính sâu sắc thể hiện tinh thần tri ân của Phật giáo Việt Nam đối với tiền nhân đã có công bảo vệ đất nước.

Chiều nay, tại Hội trường Đảng ủy Nha Trang (P.Nha Trang), Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên làm việc đầu tiên.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hội trường Đảng ủy Nha Trang (P.Nha Trang) - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031