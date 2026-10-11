Khánh Hòa ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Sông Cái, xã Bác Ái Tây

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Sông Cái (xã Bác Ái Tây), thay thế quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Sông Cái đã được phê duyệt tại Quyết định số 553 ngày 14-10-2022.

Hồ chứa nước Sông Cái (xã Bác Ái Tây).

Hồ chứa nước Sông Cái là công trình thủy lợi cấp I, được xây dựng trên diện tích lưu vực 750km². Công trình có dung tích toàn bộ ứng với mực nước dâng bình thường đạt 219,805 triệu m³.

Theo quy trình được phê duyệt, hồ chứa nước Sông Cái đảm nhận hệ thống nhiệm vụ đa mục tiêu toàn diện; phục vụ sản xuất nông nghiệp và chuyển nước cấp nước trực tiếp cho 855ha khu tưới Sông Cái, 5.822ha thuộc tuyến đường ống chính Tân Mỹ và tiếp nước cho hệ thống Nha Trinh - Lâm Cấm đảm bảo tưới 11.354ha.

Hồ cũng thực hiện chuyển nước sang tuyến Tân Mỹ - Bà Râu - Sông Trâu (lưu lượng tối đa 1,055 m³/s), kênh Nhơn Hải - Thanh Hải và bổ sung tiếp nước cho 5 hồ chứa trong vùng gồm: Cho Mo, Ông Kinh, Thành Sơn, Phước Nhơn, Phước Trung. Cùng với đó, hồ cung cấp nước thô cho các nhà máy nước sinh hoạt và công nghiệp với công suất tăng dần theo từng giai đoạn: Khoảng 72.800m³/ngày đêm (giai đoạn hiện trạng), 277.800m³/ngày đêm (đến năm 2030) và 359.800m³/ngày đêm (sau năm 2030). Đồng thời, tạo dung tích khoảng 16,1 triệu m³ phục vụ hai dự án thủy điện tích năng trọng điểm là Bác Ái (9 triệu m³) và Phước Hòa (7,1 triệu m³)…

Việc quản lý vận hành hồ chứa nước Sông Cái ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất thiết kế (P = 0,5%), tương ứng với cao trình mực nước lớn nhất thiết kế là +194,12m; với tần suất kiểm tra (P = 0,1%), tương ứng với cao trình mực nước lớn nhất kiểm tra là +196,33m (trừ trường hợp bất khả kháng: Sạt trượt ở thượng lưu hồ với khối lượng lớn, mưa lũ bất thường vượt tần suất thiết kế, kiểm tra, động đất...).

Hồ chứa nước Sông Cái (xã Bác Ái Tây).

Thời kỳ mùa lũ tại hồ Sông Cái được bắt đầu từ ngày 1-9 đến 31-12 hằng năm, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (đơn vị trực tiếp quản lý hồ) chủ động lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai đối với hồ chứa nước Sông Cái. Đồng thời, chủ trì xây dựng quy chế phối hợp với UBND các xã, phường vùng hạ du: Đô Vinh, Phan Rang, Đông Hải, Bảo An, Ninh Chử, Bác Ái Tây, Bác Ái, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Phước Hậu, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh trong quản lý, vận hành bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, quy định liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, rà soát, xây dựng quy chế phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm để phục vụ công tác vận hành điều tiết.

Trong quá trình vận hành tràn xả lũ, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, mưa lũ, mực nước hạ du công trình, mực nước hồ và lưu lượng đến hồ để vận hành cửa van tràn xả lũ phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ quy định về trình tự vận hành cửa van. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong quy trình này, việc phòng, chống thiên tai và vận hành điều tiết của hồ phải tuân theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Quy trình vận hành mới là cơ sở pháp lý quan trọng giúp công trình hồ chứa nước Sông Cái khai thác hiệu quả tài nguyên nước, cắt giảm lũ cho hạ du và bảo vệ an toàn dân sinh trên địa bàn.