Khánh Hòa ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Khu vực Nhà máy xử lý nước thải ở phường Nam Nha Trang.

Quy định mới đề ra các nguyên tắc đồng bộ, phân định rõ chủ sở hữu công trình, cụ thể: UBND cấp xã là chủ sở hữu đối với các công trình thoát nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý (trừ các khu vực do Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh quản lý).

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh là chủ sở hữu đối với công trình thoát nước trong phạm vi các khu công nghiệp. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh là chủ sở hữu đối với công trình thoát nước trong phạm vi các cụm công nghiệp được giao quản lý.

Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là chủ sở hữu đối với các công trình thoát nước do mình bỏ vốn đầu tư hoặc các dự án khu đô thị, cụm công nghiệp cho đến khi hoàn thành bàn giao theo quy định.

Theo quy định, hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh phải được đầu tư xây dựng đồng bộ, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và ưu tiên áp dụng công nghệ xử lý thân thiện với môi trường. Người sử dụng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải có nghĩa vụ chi trả tiền dịch vụ theo quy định. Tất cả các hộ trong phạm vi có mạng lưới cống, đường ống và hộp đấu nối đều bắt buộc phải thực hiện đấu nối vào hệ thống thoát nước; các hộ bắt buộc phải có bể tự hoại hoặc hệ thống xử lý cục bộ trước khi xả thải vào hệ thống công cộng. Riêng nước thải từ nhà ăn tập thể, cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ từ 10 người trở lên trong giờ cao điểm phải lắp đặt bể tách dầu mỡ theo đúng quy định.

Quy định cũng đề ra lộ trình điều chỉnh đối với các trường hợp đấu nối chưa phù hợp trước đó. Cụ thể, hộ gia đình (xả nước thải sinh hoạt) phải hoàn thành điều chỉnh đấu nối trong thời hạn 1 năm kể từ ngày quy định có hiệu lực (có hiệu lực từ ngày 30-9-2026) và có thông báo. Các hộ xả nước thải khác (không phải nước thải sinh hoạt) phải thực hiện thông báo trong 45 ngày và hoàn thành việc điều chỉnh đấu nối trong thời gian tối đa 6 tháng.

Về chính sách hỗ trợ, tỉnh áp dụng kinh phí hỗ trợ đấu nối cho các hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và các hộ chấp hành thực hiện đấu nối ngay khi có yêu cầu.

Quy định mới giao nhiệm vụ chi tiết cho từng đơn vị chuyên môn nhằm bảo đảm hiệu quả vận hành và quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.