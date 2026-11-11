Khánh Hòa ban hành quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 98/2026 về Quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Quy chế nhằm bảo đảm việc thu thập, cập nhật và quản lý thông tin được thực hiện thống nhất, chính xác, kịp thời.

Một góc phường Nam Nha Trang.

Theo quy chế, việc phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ và cung cấp thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, không chồng chéo. Thông tin, dữ liệu được cung cấp phải đầy đủ, kịp thời, chính xác theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối, tham mưu tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thu thập, tổng hợp, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin; đồng thời tiếp nhận, quản lý, vận hành tài khoản quản trị hệ thống do Bộ Xây dựng cấp cho UBND tỉnh. Sở Xây dựng cũng thực hiện việc cấp, thu hồi và quản lý tài khoản truy cập cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng dẫn khai thác hệ thống, kiểm duyệt dữ liệu và thực hiện chế độ báo cáo gửi Bộ Xây dựng theo quy định.

Quy chế phân định trách nhiệm cung cấp thông tin của các sở, ngành, địa phương và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, Sở Tài chính cung cấp dữ liệu liên quan đến bất động sản, dự án bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản; Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin về nhà ở thuộc phạm vi quản lý; Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp dữ liệu về bất động sản, giao dịch bất động sản. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở, bất động sản và giao dịch bất động sản theo quy định.

Các chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cũng có trách nhiệm cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi hoạt động của mình.

Đáng chú ý, quy chế quy định việc công bố thông tin tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện định kỳ hằng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên thuộc quý tiếp theo, trên Cổng thông tin hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ https://batdongsan.xaydung.gov.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Đối với công tác quản lý dữ liệu, thông tin trước khi tích hợp, lưu trữ vào hệ thống phải được kiểm tra, rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, bảo đảm chính xác, thống nhất, không trùng lặp. Việc quản lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan cử cán bộ đầu mối thực hiện việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin cung cấp. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai được phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 5-11-2026.