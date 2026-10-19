Khánh Hòa ban hành quy chế phối hợp công bố giá xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 86/2026 về Quy chế phối hợp trong công tác khảo sát, thu thập, cung cấp thông tin giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và công bố giá xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14-10-2026.

Công trình Nhà ở xã hội NOXH-01 Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (khu K2) đang tăng tốc thi công.

Quy chế gồm 4 chương, 11 điều, quy định nguyên tắc, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Theo đó, việc khảo sát, thu thập thông tin tập trung vào giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công cùng các yếu tố chi phí trực tiếp khác theo quy định. Thông tin được thu thập từ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật liệu; chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu; kết quả khảo sát thị trường và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác. Các thông tin phải được kiểm tra, đối chiếu, xác minh, bảo đảm khách quan, trung thực, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm khảo sát trước khi công bố.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, thu thập, kiểm tra, xác minh, tổng hợp và xử lý thông tin; thực hiện công bố giá xây dựng theo quy định. Đồng thời, theo dõi, cập nhật diễn biến giá, kịp thời tổ chức khảo sát khi thị trường có biến động; quản lý cơ sở dữ liệu giá phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp cung cấp, chia sẻ dữ liệu giá thuộc phạm vi quản lý. Sở Công Thương cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, lưu thông, biến động giá vật liệu xây dựng và hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; phối hợp kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá. UBND cấp xã phối hợp khảo sát, xác minh thông tin giá trên địa bàn, kịp thời báo cáo những biến động bất thường.

Đối với doanh nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức, cá nhân liên quan, quy chế yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời thông tin giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp, đồng thời chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá và kiểm tra, thanh tra.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.