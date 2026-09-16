Khánh Hòa: Bàn giao hơn 1,4ha đất làm nhà ở xã hội tại Khu đô thị An Bình Tân

Diện tích đất được giao là 14.276,7m², thuộc ô đất CT-04, Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang. Khu đất được xác định là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, tại thửa đất số 8, tờ bản đồ số 165 theo mảnh trích đo địa chính được Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa lập ngày 8/7/2026.

Công ty Cổ phần RUBY Khánh Hòa thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất khi thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Riêng đối với trường hợp chuyển nhượng hoặc góp vốn đối với 20% diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại của dự án, chủ đầu tư phải xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích này theo quy định.

Theo hồ sơ, dự án Khu nhà ở xã hội CT-04 có quy mô 840 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.180 tỷ đồng.

Sau khi có quyết định giao đất, UBND phường Nam Nha Trang giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện các thủ tục liên quan, gồm chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp giấy chứng nhận; chuyển hồ sơ đến cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Địa phương cũng tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư theo quy định.

Công ty Cổ phần RUBY Khánh Hòa được yêu cầu có trách nhiệm sử dụng đất đúng phạm vi, mốc giới và mục đích được giao; đồng thời triển khai dự án bảo đảm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy và chữa cháy.