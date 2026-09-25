Khánh Hòa: An táng 45 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Hài cốt các liệt sĩ được quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng. (Ảnh: VŨ TÂN)

Dự lễ có đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các ban, sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đọc điếu văn truy điệu, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, trang sử vàng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Quân khu 5 đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước”, đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta luôn đặc biệt quan tâm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 5, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bám địa bàn, xác minh thông tin, nhân chứng và các dấu tích chiến tranh.

Các đại biểu thắp hương các Anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung. (Ảnh: VŨ TÂN)

Từ những nguồn tư liệu, thông tin được xác minh, lực lượng chức năng từng bước làm rõ vị trí, quá trình hy sinh của các liệt sĩ, tổ chức cất bốc, đưa các anh về với quê hương, đồng đội.

Tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, một chứng tích lịch sử gắn với cuộc đấu tranh cách mạng, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện và đưa 39 hài cốt liệt sĩ từ lòng đất trở về, vượt hơn hai lần so dự kiến ban đầu.

Tại khu vực đỉnh núi Hòn Chảo và căn cứ cách mạng Đồng Bò, cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, tổ chức tìm kiếm và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ.

45 hài cốt liệt sĩ được xác định hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Việc tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với quê hương, đồng đội.