Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết, thôn Ba Dùi, xã Bắc Khánh Vĩnh

Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo người dân thôn Ba Dùi đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Thôn Ba Dùi hiện có 546 hộ với 2.217 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc cùng sinh sống là Kinh, Tày, Nùng, Raglai, Ê Đê và Mường. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng. Qua bình xét, toàn thôn có 538/546 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; số hộ nghèo giảm còn 14 hộ và hộ cận nghèo còn 22 hộ.

Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho người dân, thôn Ba Dùi, xã Bắc Khánh Vĩnh tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đề nghị thôn Ba Dùi tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Đồng thời, địa phương cần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn và chú trọng công tác khuyến học, chăm lo cho trẻ em. Ông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bắc Khánh Vĩnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể ở thôn hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình thương binh, liệt sĩ tại địa phương; xã Bắc Khánh Vĩnh trao 15 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 gia đình và 4 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hoạt động tại khu dân cư năm 2026.