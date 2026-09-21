Khánh Hòa: 85,32% học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào lớp 10 THPT

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, tổng số học sinh (HS) trúng tuyển, nhập học vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 là 24.966 HS, chiếm 85,32% so với số lượng HS tốt nghiệp THCS. Trong đó, 23.246 HS học tại trường công lập, chiếm 79,44% so với số lượng HS tốt nghiệp THCS (gồm 19.566 HS học tại trường có cấp THPT; 3.680 HS tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT); 1.720 HS học trường ngoài công lập, chiếm 5,88% so với số lượng HS tốt nghiệp THCS.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại một điểm thi ở phường Nha Trang.

Đối với nhu cầu học tập vào lớp 10, việc đáp ứng được xem xét theo tổng thể mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn và khả năng tiếp nhận HS của từng khu vực. Trong năm học 2027 - 2028, số HS tốt nghiệp THCS dự kiến khoảng 35.000 HS, tăng khoảng 6.000 HS so với năm học 2026 - 2027, tập trung ở một số khu vực có mật độ dân số và nhu cầu học tập cao như khu vực Nha Trang, Phan Rang, Ninh Hòa.

Do đó, năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát quy mô HS, nhu cầu học tập và khả năng tiếp nhận của từng khu vực, từng cơ sở giáo dục. Từ đó, tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô trường, lớp; điều chỉnh, tăng chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại các cơ sở giáo dục có khả năng tiếp nhận; đồng thời tăng cường năng lực tiếp nhận HS của các trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Qua đó từng bước bảo đảm nhu cầu học tập của HS tốt nghiệp THCS, hướng tới mục tiêu 100% HS có nhu cầu học tiếp sau THCS được tiếp cận và bố trí vào các cơ sở giáo dục phù hợp.