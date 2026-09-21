Khánh Hòa: 85,32% học sinh THCS trúng tuyển lớp 10

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Hòa, tổng số học sinh trúng tuyển và nhập học lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là 24.966 em, chiếm 85,32% số học sinh tốt nghiệp THCS.

Trong số này, có 23.246 học sinh học tại các cơ sở giáo dục công lập, tương ứng 79,44% số học sinh tốt nghiệp THCS.

Cụ thể, 19.566 học sinh học tại các trường có cấp THPT; 3.680 học sinh theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Bên cạnh đó, có 1.720 học sinh trúng tuyển, nhập học tại các trường ngoài công lập, chiếm 5,88% số học sinh tốt nghiệp THCS.

Việc đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS được ngành GD&ĐT Khánh Hòa xem xét trên cơ sở tổng thể mạng lưới cơ sở giáo dục và khả năng tiếp nhận học sinh tại từng khu vực.

Theo dự kiến, trong năm học 2027-2028, toàn tỉnh có khoảng 35.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 6.000 học sinh so với năm học 2026-2027.

85,32% học sinh THCS Khánh Hòa trúng tuyển lớp 10.

Số học sinh tăng được dự báo tập trung tại một số khu vực có mật độ dân số và nhu cầu học tập cao như Nha Trang, Phan Rang và Ninh Hòa.

Trước sự gia tăng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS trong những năm tới, trong năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Khánh Hòa tiếp tục rà soát quy mô học sinh, nhu cầu học tập và khả năng tiếp nhận của từng khu vực, từng cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở đó, ngành GD&ĐT sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng quy mô trường, lớp; đồng thời điều chỉnh, tăng chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp tại những cơ sở giáo dục còn khả năng tiếp nhận học sinh.

Cùng với đó, năng lực tiếp nhận học sinh của các trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chức năng đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT và các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ tiếp tục được tăng cường.

Qua các giải pháp này, Khánh Hòa hướng tới từng bước bảo đảm nhu cầu học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, với mục tiêu 100% học sinh có nhu cầu học tiếp được tiếp cận và bố trí vào cơ sở giáo dục phù hợp.