Khánh Hòa: 800 VĐV tham gia Giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup 2026

Sơ đồ Giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm 2026

Ngày 22.10, tại Resort Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm 2026 tổ chức họp báo công bố giải đấu, mở ra cơ hội kết nối cộng đồng chạy bộ, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị truyền thông, góp phần quảng bá hình ảnh Vĩnh Hải – Vĩnh Hy đến du khách trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức, giải chạy dự kiến diễn ra ngày 21.11.2026 với sự tham gia của 800 VĐV ở ba cự ly 5km, 10km và 16km, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia, từ người mới làm quen với chạy bộ đến các vận động viên mong muốn thử thách sức bền.

Ông Lê Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, Trưởng Ban tổ chức phát biểu

Ông Lê Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn tạo cơ hội để người tham gia khám phá cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng biển Vĩnh Hải – Vĩnh Hy, giao lưu với cộng đồng yêu thể thao và trải nghiệm điểm đến theo cách năng động, gần gũi.

Theo ông Tiến, công tác tổ chức đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị chuyên môn, cơ quan truyền thông và người dân địa phương, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Bên cạnh các cự ly thi đấu, giải dự kiến có nhiều hạng mục giải thưởng dành cho vận động viên theo nhóm tuổi; cá nhân có phong cách, trang phục ấn tượng; khoảnh khắc nổi bật; hình ảnh lan tỏa tích cực; vận động viên trẻ tuổi nhất, cao tuổi nhất; cùng các giải dành cho gia đình, câu lạc bộ, doanh nghiệp và cặp đôi tham gia.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng tới việc từng bước xây dựng một sự kiện thể thao kết hợp du lịch mang tính lan tỏa cao. Đây được xem là sản phẩm trải nghiệm mới nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng dịch vụ, thương mại, lưu trú, ẩm thực và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Đồng thời, sự kiện còn là cầu nối thắt chặt mối liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và những người yêu chạy bộ, cùng hướng tới mục tiêu đưa Vĩnh Hải trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực phát biểu

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực, Nhà tài trợ chính chia sẻ, định hướng của giải là kết nối cộng đồng chạy bộ với doanh nghiệp và các đơn vị du lịch, qua đó thúc đẩy quảng bá dịch vụ, mở rộng liên kết và giới thiệu hình ảnh Vĩnh Hải – Vĩnh Hy đến du khách.

Giải chạy Vĩnh Hải Run – Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách, khuyến khích lối sống năng động và góp phần quảng bá cảnh quan, con người tại Vĩnh Hy.

“Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục thử thách mà còn là cơ hội khám phá, kết nối và lan tỏa những giá trị du lịch đặc trưng của vùng biển Khánh Hòa”, ông Nguyễn Anh Vũ nói.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân các nhà tài trợ

Một góc vịnh Vĩnh Hy

Phong cảnh thanh bình của làng chài Vĩnh Hy

Vịnh Vĩnh Hy cách trung tâm Phan Rang khoảng 42km về phía Đông Bắc. Địa danh này là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch và được UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ), nay là UBND tỉnh Khánh Hòa đưa vào đề án “Xây dựng và phát triển tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh bao gồm: Làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, tháp Pô Klong Garai, vườn nho Thái An và vịnh Vĩnh Hy.

Vịnh Vĩnh Hy (tên cũ là Vũng Căng hoặc Vũng Găng) được Bộ VHTTDL xếp hạng là Di tích Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia theo Quyết định số 44/QĐ-BVHTTDL ngày 7.1.2020.