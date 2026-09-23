Khánh cảm động khi Phương bất ngờ xuất hiện ở xưởng gỗ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phim "Mùa hè năm ấy", chú Huân muốn ép bố mẹ của Khánh bán xưởng nên tìm đủ mọi cách chơi xấu, khiến gia đình liên tục rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Hàng ngày Khánh phải đối diện với những vất vả trong xưởng gỗ, phải thuyết phục người mua gỗ để không bị ép giá.

Đúng lúc này Hoàng và Phương xuất hiện. Với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, Phương khẳng định không thể bán rẻ số gỗ đang có trong xưởng cho thương lái. Trong khi đó Hoàng là người dễ tính, uyển chuyển hơn nên đã thương thảo với người mua gỗ. Mặc dù không mua được gỗ với giá như ý nhưng họ cũng chỉ khó chịu bỏ đi sau khi nghe Hoàng xoa dịu.

Phương và Hoàng bất ngờ xuất hiện tại xưởng gỗ gia đình Khánh. Ảnh VTV

Nhìn thấy hai người bạn đến với mình, Khánh không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Trong đó, anh đặc biệt cảm động khi thấy Phương xuất hiện.

Khánh cảm động khi thấy Phương về tận quê thăm mình. Ảnh VTV

Thấy Phương về quê cùng với Hoàng, Nhi buồn bã vừa khóc vừa trách Hoàng dẫn "tình địch" đến. Theo lời Nhi thì cô là người đã gọi điện thoại nhờ Hoàng khi thấy công việc làm ăn của Khánh không ổn. Tuy nhiên, cô không ngờ Hoàng không đến một mình.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Nhi và Hoàng vô tình chạm môi nhau.

Nhi trách móc Hoàng đưa Phương về gặp Khánh. Ảnh VTV

Trong lúc Phương vắng nhà, Tùng tìm đến gặp bà Ngọc. Tùng đưa cho bà Ngọc tập hồ sơ mua căn hộ chung cư để tham khảo và đặt cọc. Bà Ngọc tỏ ra phấn khởi với chàng rể như ý trong mơ của mình đã luôn quan tâm, chăm sóc con gái mình.

Khi trò chuyện với Tùng, bà Ngọc mới phát hiện Phương không có ở nhà. Bà cho rằng cô đang hẹn khách hàng, hoặc tìm gặp Ly để tâm sự. Tùng thấy thế cũng không sốt ruột tìm Phương để cô được tự nhiên với bạn thân.

Tùng đến nhà để đưa bà Ngọc xem hồ sơ đăng ký đặt cọc căn hộ. Ảnh VTV

Bà Ngọc liền mời Tùng vào ăn canh sườn nhưng Tùng tế nhị từ chối. Anh đi về và phát hiện địa điểm hiện tại của Phương nên khó chịu ra mặt.

Tập 21 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 23/9 trên VTV3.