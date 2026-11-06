Khánh Bình xây dựng mô hình an sinh cộng đồng ở ấp Tân Bình

Ra mắt mô hình “An sinh cộng đồng” ấp Tân Bình.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 6/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt mô hình “An sinh cộng đồng” tại ấp Tân Bình, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Mô hình hướng đến việc thường xuyên rà soát, nắm rõ hoàn cảnh, đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn và các đối tượng yếu thế, qua đó hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Dịp này, Nghiệp đoàn Cửa khẩu Khánh Bình hỗ trợ ấp Tân Bình 3 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Ban tổ chức phối hợp các nhà hảo tâm trao 10 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 2,5 triệu đồng.