Khánh Bình trao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn

Lãnh đạo xã Khánh Bình và nhà tài trợ trao nhà và tặng quà cho người dân.

Các hộ gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, gồm: hộ ông Võ Văn Thao, ngụ ấp Thạnh Phú; hộ bà Nguyễn Thị Dạ, ngụ ấp An Khánh và hộ ông Võ Văn Liêm, ngụ ấp Sa Tô.

Tổng kinh phí xây dựng 3 căn nhà là 150 triệu đồng, do Công ty Hồng Ngọc Hà Travel, TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Dịp này, nhà tài trợ và chính quyền địa phương còn trao tặng tiền mặt và nhu yếu phẩm, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.