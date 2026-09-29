Khánh Bình thành lập mới 13 chi, đảng bộ cơ sở

Lãnh đạo xã Khánh Bình trao các quyết định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khánh Bìnhcông bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã và quyết định giải thể các chi bộ trường học do sáp nhập các trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng công bố quyết định thành lập mới 13 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Khánh Bình, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND xã; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; Chi bộ Trạm Y tế Khánh Bình; Đảng bộ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Khánh An; Đảng bộ Trường Tiểu học Khánh Bình và Đảng bộ Trường Mầm non Khánh Bình.