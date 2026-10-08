Khánh Bình thăm, tặng quà chính quyền Sampov Poun dịp Sene Đôn Ta
Sáng 8-10, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tạ Văn Khương cùng đoàn công tác thăm và tặng quà chính quyền phường Sampov Poun (thành phố Sampov Poun, Vương quốc Campuchia) nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2026. Tiếp đoàn có Ngài Eng Sovichet, Thị trưởng thành phố Sampov Poun.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tạ Văn Khương đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chính quyền và nhân dân phường Sampov Poun nhân dịp lễ Sene Đôn Ta 2026.
Dịp này, Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị và lực lượng vũ trang xã Khánh Bình trao 10 phần quà cùng tiền mặt, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương khu vực biên giới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-binh-tham-tang-qua-chinh-quyen-sampov-poun-dip-sene-don-ta-a499168.html