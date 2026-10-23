Khánh Bình tăng trưởng kinh tế 10,2% trong 9 tháng

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Bình.

Ngày 23/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Bình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng của năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng qua, kinh tế - xã hội của xã Khánh Bình đạt nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 81%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 150 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm.

Đặc biệt, việc công bố cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom ngày 3/10/2026 đã mở ra cơ hội phát triển mới về giao thương, dịch vụ hậu cần và xuất nhập khẩu.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và các gia đình chính sách được thực hiện chu đáo. Công tác xây dựng Đảng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, củng cố vững chắc tổ chức cơ sở Đảng. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới tiếp tục được giữ vững.

Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp về an sinh xã hội, y tế, môi trường, chuyển đổi số và xây dựng Đảng. Trong 3 tháng cuối năm, xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại biên giới.