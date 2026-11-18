Xã Khánh Bình tổ chức lễ bàn giao nhà Tình thương năm 2026 gắn với mô hình học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: KHÁNH BÌNH

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khánh Bình Dương Thanh Phong cho biết thời gian qua việc học tập, thực hành theo Bác trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy xã xác định hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo quan trọng để đánh giá trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên học Bác trước hết phải tận tụy với công việc, gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe và chia sẻ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh hay đùn đẩy nhiệm vụ.

Với người dân, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thể hiện qua những việc làm cụ thể như giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn, lắng nghe và kịp thời xử lý kiến nghị, tận tình giải thích những vấn đề người dân còn vướng mắc. Theo ông Dương Thanh Phong, Đảng ủy xã xác định việc học tập, thực hành theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân. Điều này càng quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bởi cấp xã trực tiếp giải quyết nhiều công việc liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân.

Cùng với trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần học tập, thực hành theo Bác còn được lan tỏa qua những việc làm nhân ái trong cộng đồng. Nhiều tập thể, cá nhân tích cực tham gia chăm lo cho người nghèo, xây dựng nhà ở, hỗ trợ người bệnh và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ xây, sửa nhà, chuyến xe chuyển bệnh nhân kịp thời đến những phần quà nghĩa tình, mỗi sự sẻ chia đều góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn, vun đắp tình đoàn kết trên địa bàn Khánh Bình.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Diễn, ngụ ấp An Hòa. Thời gian qua, ông cùng với tập thể Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh Bình vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 56 căn nhà cho người dân, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 20 tấn gạo cùng nhu yếu phẩm, tổng trị giá 240 triệu đồng. Ông Diễn còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các trường hợp bệnh tật, gặp khó khăn đột xuất.

Với tinh thần sẻ chia, nhân ái, ông Diễn duy trì những chuyến xe chuyển bệnh nhân từ thiện, sẵn sàng đưa người nghèo đến bệnh viện khi cần cấp cứu, giúp họ giảm gánh nặng về chi phí và phương tiện đi lại. “Những việc làm ấy xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của bản thân, mong muốn góp sức cùng địa phương chăm lo người nghèo, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để nghĩa tình đồng bào ngày càng được nhân rộng ở Khánh Bình”, ông Diễn cho biết.

Theo ông Dương Thanh Phong, thời gian tới, Đảng ủy xã Khánh Bình tiếp tục đổi mới việc học tập, thực hành theo Bác theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xã chú trọng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Việc học tập, thực hành theo Bác được gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kiến nghị của người dân, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng chính quyền gần dân, sát dân.

Đảng ủy xã Khánh Bình mong muốn tinh thần học tập, thực hành theo Bác tiếp tục lan tỏa trong từng gia đình, khu dân cư, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên. “Chúng tôi tin rằng khi cán bộ, đảng viên thật sự vì dân, nhân dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động sẽ từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức. Điều chúng tôi mong muốn là khi nhắc đến việc học tập, thực hành theo Bác ở Khánh Bình, người dân nhớ đến những cán bộ tận tụy, những tấm lòng nhân ái, việc làm tử tế và quê hương đang từng ngày đổi thay bằng sức mạnh của lòng dân”, ông Dương Thanh Phong nói.