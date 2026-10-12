Khánh Bình hỗ trợ kiều bào Campuchia bị ảnh hưởng do lũ
Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình (An Giang) tổ chức trao quà hỗ trợ kiều bào tại thành phố Sampov Puon (tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) bị ảnh hưởng do lũ năm 2026. Tổng trị giá quà tặng khoảng 260 triệu đồng.
Theo đó, xã Khánh Bình trao tặng 2,5 tấn gạo và 150 thùng mì gói; đồng thời vận động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (tỉnh Đồng Tháp) hỗ trợ 416 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với kiều bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng cộng đồng doanh nghiệp đối với người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-binh-ho-tro-kieu-bao-campuchia-bi-anh-huong-do-lu-a499409.html