Khánh Bình hỗ trợ hộ dân có nhà bị sập do sạt lở

Lãnh đạo xã Khánh Bình thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng do sạt lở.

Vụ sạt lở xảy ra lúc 1h20 cùng ngày tại tổ 2, ấp Bình Di, gây thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu đồng. Ngoài ra, khu vực dài khoảng 80m dọc rạch Bình Ghi xuất hiện tình trạng sụp lún, sạt lở đất, ảnh hưởng thêm một căn nhà.

Chính quyền xã đang vận động người dân di dời tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến để kịp thời có phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân.