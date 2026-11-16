Khánh Bình hỗ trợ hộ dân có nhà bị sập do sạt lở
Ngày 16/11, lãnh đạo xã Khánh Bình (An Giang) đến thăm hỏi, động viên gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở tại ấp Bình Di, đồng thời yêu cầu địa phương và các đoàn thể hỗ trợ gia đình cất lại nhà, ổn định cuộc sống.
Vụ sạt lở xảy ra lúc 1h20 cùng ngày tại tổ 2, ấp Bình Di, gây thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu đồng. Ngoài ra, khu vực dài khoảng 80m dọc rạch Bình Ghi xuất hiện tình trạng sụp lún, sạt lở đất, ảnh hưởng thêm một căn nhà.
Chính quyền xã đang vận động người dân di dời tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến để kịp thời có phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người dân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khanh-binh-ho-tro-ho-dan-co-nha-bi-sap-do-sat-lo-a502654.html