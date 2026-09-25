Khánh Bình cho học sinh tạm nghỉ học sáng 25/9 do ngập sâu

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau vào chiều 24/9, nhiều tuyến lộ nông thôn tại xã Khánh Bình ngập sâu trên diện rộng, có nơi mực nước dâng hơn 80 cm, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến lộ nông thôn tại địa bàn xã Khánh Bình bị ngập sâu hơn 80 cm vào chiều 24/9.

Trường Tiểu học 2 Khánh Bình có khoảng 100 học sinh, trong đó khoảng 1/3 là học sinh lớp 1, sân trường bị ngập sâu. Thêm vào đó, nhiều tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng việc đưa đón học sinh.

Chứng kiến cảnh ngập nghiêm trọng, nhiều phụ huynh không giấu lo lắng. Chị Quách Thị Gái (ngụ ấp Rạch Nhum) cho hay, đây là lần đầu chị chứng kiến nước ngập sâu như vậy, nhà cách trường hơn 2 km, nhiều đoạn lộ hư hỏng, nước ngập khiến việc di chuyển, đưa con đi học rất vất vả.

Toàn bộ sân Trường Tiểu học 2 Khánh Bình ngập sâu, gây ảnh hưởng việc dạy và học.

Đường ngập, phụ huynh vất vả đưa con đến lớp tại Trường Tiểu học 2 Khánh Bình trong chiều 24/9.

Ông Đặng Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 2 Khánh Bình, cho biết, trường và cả điểm chính, phân hiệu đều bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc dạy và học của hơn 300 học sinh, giáo viên. Trước tình hình trên, nhà trường đã đề xuất UBND xã cho học sinh tạm nghỉ học để chờ nước rút.

Sân trường Phân hiệu 1 Trường THCS Phạm Chí Hiền (xã Khánh Bình) ngập sâu sau những đợt mưa lớn kéo dài.

Ông Đặng Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, thông tin, 7 điểm trường tại xã đều bị ngập phần sân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của khoảng 4.000 học sinh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã đã xin ý kiến và được Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất cho toàn bộ học sinh từ Mầm non đến THCS trên địa bàn tạm nghỉ học sáng 25/9 nhằm đảm bảo an toàn.

Ngập sâu khiến việc đưa, đón học sinh vất vả.

“Chùng tôi đang theo dõi sát diễn biến ngập úng. Nếu mưa lớn tiếp diễn, tình trạng ngập kéo dài, địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến khi nước rút để đảm bảo an toàn”, ông Đặng Chí Nguyễn thông tin thêm./.