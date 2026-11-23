Tiết mục của Khánh An nhận được nhiều đánh giá tích cực từ ban giám khảo, đặc biệt ở kỹ thuật xử lý nốt cao và sự tiến bộ so với những đêm thi trước. Nghệ sĩ Tân Nhàn nhận xét đây là “phần thi hoàn hảo nhất” tính đến thời điểm nữ thí sinh biểu diễn, đồng thời đánh giá cô có tiềm năng phát triển ở dòng nhạc dân gian.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao cúp và hoa cho tân quán quân Sao Mai 2026. Ảnh: Vietnam+

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, Khánh An đã có phần thi thuyết phục. Ông chú ý đến cách nữ thí sinh dành kỹ thuật xử lý nốt cao để tạo điểm nhấn trong đêm quyết định, sau nhiều vòng thi chưa bộc lộ hết khả năng này.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và nghệ sĩ Phạm Thế Vỹ cũng ghi nhận sự mạnh mẽ, bùng nổ trong phần trình diễn. Tuy nhiên, các giám khảo góp ý Khánh An cần tiết chế âm lượng ở một số từ, tăng sự mềm mại để truyền tải ca từ tinh tế hơn.

Nguyễn Đỗ Khánh An, thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết Sao Mai 2026, giành giải nhất với phần trình diễn “Đá trông chồng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ảnh: VTV

Trong hành trình tại Sao Mai 2026, Khánh An lựa chọn nhiều tác phẩm mang âm hưởng dân gian, kết hợp chất liệu truyền thống với cách thể hiện đương đại. Những tiết mục như “Đêm ả đào” của nhạc sĩ Phú Quang, “Cõng mẹ về trời” của Phạm Phương Thảo cùng các làn điệu chầu văn đã góp phần thể hiện định hướng âm nhạc của nữ thí sinh.

Sinh năm 2006 tại Hà Nội, Khánh An sớm tham gia các sân chơi ca hát. Cô từng vào Top 10 Thần tượng tương lai năm 2016, giành quán quân Thần tượng Bolero nhí 2018, á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và á quân Solo cùng Bolero 2024. Nữ ca sĩ còn giành Huy chương Vàng đơn ca Măng non.

Khánh An theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2020. Cô sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Mạnh Hùng, ông nội là nghệ sĩ cải lương Nguyễn Thanh Tùng.

Cùng với giải nhất của Khánh An, ban tổ chức trao hai giải nhì cho Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Trong đêm chung kết, Hải Đăng thể hiện ca khúc “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An, còn Hoàng Thu Hà lựa chọn “Chờ chàng” của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Ba giải ba thuộc về Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An.

Ban tổ chức trao hai giải nhì cho Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Ảnh: Vietnam+

Ở các giải thưởng khác, Đỗ Hải Đăng nhận giải Sol Vàng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đoàn Linh được khán giả bình chọn nhiều nhất, đồng thời nhận giải Phong cách. Phạm Hải Anh là thí sinh còn lại được trao giải Phong cách.

Hai giải Triển vọng thuộc về Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jae Bin. H’Vi Ktla nhận giải Ấn tượng cùng giải Tặng thưởng của Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài Truyền hình Việt Nam.

Sao Mai 2026 khởi động từ giữa năm, thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký. Ngày 18/9, ban tổ chức công bố 16 thí sinh vào vòng chung kết. Các giọng ca trải qua sáu đêm thi với nhiều thể loại, thể hiện kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý tác phẩm và bản lĩnh sân khấu.

Ban giám khảo gồm nghệ sĩ Tấn Minh, Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng các giám khảo khách mời thay đổi theo từng tuần. Cuộc thi chú trọng các dòng nhạc dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ, khuyến khích thí sinh phát huy bản sắc riêng trong cách thể hiện.

Sao Mai có tiền thân là Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc, được tổ chức lần đầu năm 1997. Qua gần ba thập niên, cuộc thi góp phần phát hiện nhiều giọng ca cho đời sống âm nhạc Việt Nam, trong đó có Trọng Tấn, Anh Thơ, Tùng Dương, Ngọc Anh, Phương Nga, Lê Anh Dũng và Bùi Lê Mận.