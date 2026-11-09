Khang Su Văn - Cột mốc 79 và tiếng gọi nơi biên viễn

Đứng trước cột mốc uy nghiêm, giữa dải biên cương của Tổ quốc, cảm giác tự hào dân tộc luôn trào dâng trong tâm trí mỗi người. (Ảnh: HÀ TÔ)

Với độ cao 3.012m, Khang Su Văn không chỉ là một mục tiêu trong danh sách của các trekker chuyên nghiệp, mà còn là điểm đến đặc biệt trên đường biên giới Việt-Trung. Tiếp nối những bước chân về miền biên viễn, tôi cùng các đồng đội đã trải nghiệm hành trình với không ít pha gây “thót tim” nhưng đầy tự hào.

Leo núi là trải nghiệm không dành cho sự ngẫu hứng hay thiếu chuẩn bị, bởi cả quãng đường sẽ đối mặt với không ít thử thách mà có thể bạn chưa gặp bao giờ. Với Khang Su Văn - một trong những đỉnh núi có địa hình khắc nghiệt nhất Việt Nam, chúng tôi đã lên kế hoạch từ 2 tháng trước, từ chuẩn bị hành lý, tư trang, thiết bị an toàn; rèn luyện thể lực, chạy bộ, leo cầu thang mỗi ngày, cho đến liên hệ, bàn thảo phương án chặt chẽ với các anh em porter địa phương để nắm rõ từng khúc cua, điểm nghỉ và thời gian di chuyển.

Với độ cao 3.012m, Khang Su Văn là điểm đến đặc biệt trên đường biên giới Việt-Trung. (Ảnh: HÀ TÔ)

Háo hức rồi cũng đến thời điểm xuất phát. Thứ Bảy cuối cùng của tháng 10, như thường lệ, nhóm hơn 20 người chúng tôi lại tập trung tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau gần 10 tiếng di chuyển, vượt hơn 400km về phía Tây Bắc, chúng tôi tạm dừng chân nghỉ đêm tại Dào San, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 60km về phía bắc. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, khi mây mờ còn giăng kín các sườn núi, cả đoàn đã có mặt tại điểm khởi động ở xã Pa Vây Sử.

Điểm xuất phát. (Ảnh: HÀ TÔ)

Khoảng 1 tiếng đầu tiên, con đường khá thoải và êm ái len giữa những tán cây rậm rạp. Âm thanh róc rách của khe nước dẫn lối cho chúng tôi chạm tới không gian lãng mạn giữa núi rừng với thác Tình Yêu. Từ độ cao khá lớn, thác đổ xuống tung nước trắng xóa, tạo nên một "bể bơi" tự nhiên xanh ngắt, trong lành giữa đại ngàn. Trước vẻ đẹp khó cưỡng, cả đoàn dừng chân chừng 20 phút để ghi lại những khung hình đáng nhớ.

Thế nhưng, địa hình rừng già chưa bao giờ dễ đoán. Ngay sau chặng sống ảo, một sự cố nhỏ làm cả đoàn “thót tim” khi phát hiện có 2 thành viên đi lạc. Giữa không gian thăm thẳm của đại ngàn, tiếng gọi nhau lọt thỏm vào thung lũng. Rất may, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ bản đồ số và hệ thống bộ đàm đường dài, sau 15 phút lo lắng, chúng tôi đã nối lại liên lạc và đưa các thành viên trở lại đúng lộ trình. Một bài học quý báu cho bất kỳ ai muốn thử sức với rừng sâu: sự chuẩn bị về công nghệ liên lạc chưa bao giờ là vô nghĩa.

Địa hình rừng già. (Ảnh: HÀ TÔ)

Những thân cổ thụ rêu phong là điểm nhấn ấn tượng. (Ảnh: HÀ TÔ)

Đúng 12 giờ 30 phút, từng bước chân mệt mỏi dừng lại trước lán nghỉ ở độ cao 2.460m. Đây là trạm dừng chân của các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Nhờ đăng ký thủ tục từ trước, chúng tôi nhận được sự đón tiếp ấm áp và hỗ trợ hết mình từ các anh - những người lính kiên cường nơi dải đất biên cương.

Những điểm check in không thể bỏ qua. (Ảnh: HÀ TÔ)

Từ lán nghỉ lên đến đỉnh, quãng đường chỉ dài chừng 2km nhưng thật sự là chặng vắt sức. Chúng tôi phải vượt qua gần 700m độ cao chênh lệch trong một thời gian ngắn. Đường leo ngày càng dốc, có đoạn cảm giác núi như dựng đứng. Chúng tôi phải lội dọc những khe suối trơn trượt, luồn lách qua những rừng trúc rậm rạp và bám chặt vào thân cây đỗ quyên cổ thụ rêu phong để nhích từng bước một. Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng gió ngàn rít qua kẽ lá. Đến khoảng 16 giờ, phần thưởng đầu tiên hiện ra: Cột mốc 79.

Nằm ở độ cao hơn 2.881m, đây là cột mốc biên giới cao nhất tại Việt Nam, trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đứng trước cột mốc uy nghiêm, giữa dải biên cương của Tổ quốc, cảm giác tự hào dân tộc luôn trào dâng trong tâm trí mỗi người.

Từ mốc 79, thêm 30 phút len lỏi giữa rừng đỗ quyên hoang sơ, bước chân chúng tôi cuối cùng cũng chạm vào đỉnh núi ghi danh Khang Su Văn - 3.012m. Không gian bao la của dãy Hoàng Liên Sơn thu trọn vào tầm mắt. Sự mệt mỏi dường như tan biến.

Dải lụa Tình yêu. (Ảnh: HÀ TÔ)

Đỉnh cao chưa phải là điểm kết thúc. Thách thức lại bắt đầu khi chiều tà buông xuống. Đường xuống núi dưới ánh đèn pin nhập nhằng vất vả không kém. Ba tiếng đồng hồ dò dẫm giữa lá mục, đúng 19 giờ, những người cuối cùng trong đoàn cũng về tới lán trong tiếng vỗ tay rộn rã của đồng đội. Bữa cơm nóng hổi giữa rừng đêm lan tỏa tinh thần phấn chấn, ấm áp và khó quên.

Bữa tối làm ấm lại những bước chân chinh phục giữa đại ngàn. (Ảnh: HÀ TÔ)

Sau một đêm ngủ say giữa không khí mờ ảo đầy sương khói của vùng cao, 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, chúng tôi quyết định hạ sơn sớm để có thêm trải nghiệm trên hành trình thăm núi.

Chúng tôi dành thời gian hòa mình vào sắc màu rực rỡ của chợ phiên Dào San, thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị bản địa của đồng bào dân tộc Dao, và đặc biệt là ngâm mình thư giãn trong suối khoáng nóng Vàng Pó với dòng nước ấm áp gần 40 độ C - sự bù đắp hoàn hảo cho đôi chân mỏi mệt sau hành trình vắt kiệt sức.

Tạm biệt Khang Su Văn, tạm biệt những chiến sĩ biên phòng nồng hậu. Lai Châu vẫn còn đó những lời mời gọi đầy hấp dẫn. Và Pờ Ma Lung sẽ là cái tên tiếp theo trong hành trình chinh phục của chúng tôi!