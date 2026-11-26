“Quyền hút thuốc của một cá nhân không thể đặt cao hơn quyền được hít thở không khí không khói thuốc của cộng đồng. Một trường đại học văn minh không chỉ đào tạo những người có tri thức mà còn phải xây dựng những công dân biết tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác”.