Kháng kháng sinh, thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng | Sức khỏe cộng đồng | 26/11/2026
Khi những loại thuốc từng phát huy hiệu quả không còn khả năng tiêu diệt vi khuẩn, ngay cả những nhiễm khuẩn thông thường cũng có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng người bệnh. Kháng kháng sinh vì thế không còn là nguy cơ trong tương lai, mà đã trở thành thách thức hiện hữu đối với ngành y tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khang-khang-sinh-thach-thuc-lon-doi-voi-suc-khoe-cong-dong-suc-khoe-cong-dong-26-11-2026-246261126140945275.htm