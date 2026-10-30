Khẳng định ý chí tiên phong và năng lực kiến tạo

Từ chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài đến triển khai hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược và quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số, thành phố đang nỗ lực mở rộng không gian phát triển, tạo lập những động lực phát triển mới bằng những quyết sách, hành động cụ thể.

Tiên phong trước hết là không thụ động chờ đợi, không để những vướng mắc kéo dài trở thành lực cản thường trực của phát triển. Với thành phố Hà Nội, tinh thần đó được thể hiện rõ qua việc chủ động triển khai các cơ chế, chính sách mới, nhất là cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 thành những quy định và công cụ điều hành phục vụ thực tiễn. Đến hết tháng 9-2026, Hà Nội đã ban hành 77 văn bản triển khai Luật Thủ đô năm 2026, gồm 60 nghị quyết của HĐND thành phố và 17 quyết định của UBND thành phố.

Con số này cho thấy khối lượng công việc lớn trong quá trình đưa các quy định của luật vào thực thi. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của việc này nằm ở việc thành phố đã chuyển hóa thẩm quyền được trao thành khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể. Ở đây, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi cơ quan lãnh đạo xác định đúng những vấn đề cần tập trung giải quyết, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, gắn phân cấp với trách nhiệm và kiên trì đôn đốc việc thực hiện.

Hình ảnh Hà Nội đồng thời triển khai 7 dự án cầu lớn qua sông Hồng cùng hàng loạt công trình hạ tầng lớn như đường vành đai, trục hướng tâm được khởi công cho thấy quy mô kiến tạo của Thủ đô hiện nay là chưa từng có.

Đáng chú ý hơn, triển khai đồng thời các dự án quy mô lớn đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều phối. Từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật đến bố trí vốn và tổ chức thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng theo thiết kế ban đầu tại cả 7 dự án cầu đã hoàn thành. Trên các công trường, tiến độ thi công cũng đang được thúc đẩy...

Tuy nhiên, ý chí tiên phong và năng lực kiến tạo cuối cùng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả phát triển. Với mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội đứng trước yêu cầu vừa khai thác hiệu quả những động lực hiện có, vừa tạo lập các động lực tăng trưởng mới. Điều đó không thể chỉ trông chờ vào đầu tư công hay một số dự án lớn. Thành phố cần thúc đẩy đồng thời sản xuất, kinh doanh, đầu tư tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, mục tiêu tăng trưởng phải được chuyển thành nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, có đầu mối chịu trách nhiệm và có cơ chế kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Kết quả điều hành không thể chỉ đo bằng số văn bản đã ban hành, lượng vốn đã bố trí hay số dự án đã khởi công, mà phải được đánh giá bằng công trình hoàn thành, năng lực sản xuất được nâng lên, nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả và chất lượng sống của người dân được cải thiện.

Đó cũng là tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo được lãnh đạo Thành ủy đặt ra cho các cấp ủy Đảng, với yêu cầu giữ vững tầm nhìn chiến lược, lựa chọn đúng trọng tâm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện.

Hà Nội có những điều kiện đặc thù, những cơ chế mới và khát vọng phát triển lớn. Nhưng lợi thế chỉ trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành hành động nhất quán và kết quả cụ thể. Khi thể chế thực sự khơi thông nguồn lực, hạ tầng tạo thêm không gian phát triển và mỗi quyết sách được kiểm chứng bằng hiệu quả đối với nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân, Hà Nội mới có thể khẳng định vững chắc vai trò đầu tàu và tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển cao hơn, bền vững hơn.