Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa quốc tế

Qua những điểm chạm văn hóa, lễ hội đã góp phần kết nối con người, tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker tại gian hàng của UNESCO

Tại lễ hội, các gian hàng giới thiệu đồ thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống và những sản phẩm văn hóa đặc trưng đã giúp công chúng khám phá bản sắc riêng của từng vùng đất. Nếu như Việt Nam mang đến những giá trị văn hóa truyền thống qua tranh dân gian Đông Hồ, các sản phẩm thủ công và đặc sản làng nghề, thì không gian trưng bày của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Nam Phi, Ma-rốc, Nga, Mỹ, Italia… lại góp phần đưa những sắc màu văn hóa đặc trưng từ nhiều quốc gia hội tụ tại lễ hội, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc.

Không gian ẩm thực trở thành “bản đồ vị giác” để du khách có thể khám phá hương vị đặc trưng của nhiều quốc gia. Những món ăn đến từ các nước được giới thiệu đa dạng, tạo cơ hội để người dân và du khách trực tiếp thưởng thức, tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của các quốc gia ngay giữa lòng Hà Nội.

Tại gian ẩm thực quốc tế, đại diện đến từ Ma-rốc, bà Loubna chia sẻ lễ hội là cơ hội để lan tỏa đặc trưng ẩm thực Ma-rốc với du khách. Thông qua các món ăn truyền thống, mọi người có thể khám phá những nét văn hóa đặc sắc của Ma-rốc, từ đó thêm yêu mến và hiểu hơn về đất nước, con người nơi đây.

Trong khi đó, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games” quốc tế mở ra không gian trải nghiệm kết nối di sản với công nghệ và công nghiệp sáng tạo, thu hút số lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Gian hàng của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (Bộ VHTTDL) đã mang đến trải nghiệm game VR (thực tế ảo), chơi game trên điện thoại và tương tác với các sản phẩm game trên sân khấu. Thông qua hoạt động này, Việt Nam có cơ hội giới thiệu những sản phẩm game mang dấu ấn di sản và văn hóa đến du khách.

Ngoài ra, các hoạt động tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng mang đến cho các đại biểu quốc tế cơ hội trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc của Việt Nam.

Nhấn mạnh đến dấu ấn và quy mô quốc tế tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker đã đánh giá cao ý nghĩa của lễ hội cũng như những giá trị lâu dài mà sự kiện có thể tạo ra trong thời gian tới.

Ông Jonathan Wallace Baker cho rằng, điểm nổi bật nhất tại Lễ hội Văn hóa Thế giới năm nay là sự đa dạng trong thành phần tham gia và cách Lễ hội tạo ra những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa con người và các nền văn hóa.

Lễ hội đã thể hiện vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại văn hóa và hợp tác quốc tế, đồng thời đưa những giá trị này đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa trực tiếp.

Vì vậy, giá trị lâu dài của Lễ hội sẽ phụ thuộc vào những gì tiếp tục được duy trì sau khi sự kiện kết thúc. Những mối quan hệ được hình thành giữa các tổ chức văn hóa, những người hoạt động sáng tạo và cộng đồng có thể dẫn tới các hoạt động giao lưu tiếp theo, những chương trình hợp tác chung và các hình thức hợp tác văn hóa mới.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo cũng cho rằng, lễ hội quy tụ nhiều nền văn hóa đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Việc tạo không gian để các nền văn hóa cùng gặp gỡ có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là cơ hội để mọi người giao lưu, khám phá và hiểu thêm về những giá trị văn hóa khác nhau.

Việt Nam đang trở thành một hình mẫu trong việc quảng bá, chia sẻ những giá trị văn hóa với thế giới, đồng thời tạo không gian để các quốc gia, cộng đồng cùng giới thiệu và chia sẻ những nét văn hóa đặc sắc.

Từ âm nhạc truyền thống đến những cách thể hiện hiện đại, mỗi tiết mục mở ra một lát cắt văn hóa, giúp khán giả cảm nhận sự đa dạng của âm nhạc thế giới.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, NSND Lê Tuấn Cường, lễ hội là cơ hội để nghệ thuật Việt Nam góp tiếng nói vào không gian giao lưu văn hóa quốc tế, đồng thời đưa những giá trị đặc sắc của tuồng, chèo, cải lương đến đông đảo công chúng.

Đại diện Đoàn Nghệ thuật Văn hóa Myanmar Kyaw Swar Win cũng bày tỏ niềm tự hào vì là một phần của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội để có cơ hội giới thiệu văn hóa Myanmar đến với khán giả các nước thông qua các tiết mục biểu diễn.

Xuyên suốt 4 ngày diễn ra lễ hội là những hoạt động văn hóa đa dạng khắp năm châu.

Ghi nhận và đánh giá cao của các chuyên gia, các nghệ sĩ và đại diện tham gia đến từ Việt Nam và các nước một lần nữa khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc trở thành điểm đến văn hóa giàu bản sắc, đồng thời là cầu nối đưa những giá trị văn hóa đất nước đến gần hơn với bạn bè quốc tế.