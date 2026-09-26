Khẳng định vị thế từ sản phẩm 'xanh'

Đưa “hạt ngọc trời” vào tác phẩm nghệ thuật

Thành lập từ năm 2024 với mục tiêu liên kết các hộ dân, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, HTX Kiều Trân đã nhanh chóng ghi dấu ấn bằng những sản phẩm mang đậm tính bản địa và giá trị thẩm mỹ cao. Trong đó, tranh gạo Kiều Trân là một điểm nhấn độc đáo, nơi những hạt gạo tự nhiên được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật sống động.

Đã gắn bó với nghề “vẽ” tranh gạo từ năm 2008, chị Trương Thị Kiều, Giám đốc HTX thấu hiểu từng công đoạn tỉ mỉ để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.

Chị Kiều chia sẻ: “Bước đầu tiên và quan trọng nhất là chọn những hạt gạo đều, săn chắc đem rang tạo màu. Tôi hoàn toàn không dùng hóa chất hay phẩm màu để nhuộm gạo, tất cả sắc thái đều đến từ kỹ thuật rang. Tùy thuộc vào loại gạo, nhiệt độ và thời gian rang mà cho ra khoảng 7 gam màu tự nhiên khác nhau, như: Vàng óng, vàng nâu, đen...”.

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Kiều Trân tích cực tham gia các chương tình quảng bá, giới thiệu sản phẩm - Ảnh: L.Chi

Sau khi rang gạo, công việc tiếp theo là sắp xếp, đính từng hạt gạo lên khung gỗ đã phác thảo nét vẽ. Nhằm bảo vệ bề mặt, người thợ sẽ phun hóa chất chuyên dụng chống ẩm rồi mới tiến hành đóng khung. Khung tranh sau khi hoàn thiện sẽ được hút chân không và dán keo bịt kín để ngăn chặn hoàn toàn không khí, độ ẩm bên ngoài.

Nhờ quy trình xử lý tỉ mỉ, mỗi bức tranh gạo Kiều Trân có độ bền kéo dài từ 20-30 năm. Trung bình mỗi năm, cơ sở đưa ra thị trường hơn 300 bức tranh chân dung, phong cảnh, di tích lịch sử... Giá bán dao động linh hoạt từ vài trăm nghìn đồng (dòng quà tặng đặc sản) đến 3,5 triệu đồng đối với dòng tranh khổ lớn, chế tác công phu. Không chỉ chinh phục thị trường trong nước, tranh gạo Kiều Trân còn theo chân du khách vươn xa sang các thị trường Lào, Thái Lan... mang lại doanh thu gần 500 triệu đồng/năm.

Xây dựng thương hiện nhang trầm “xanh”

Bên cạnh dòng tranh nghệ thuật, HTX Kiều Trân còn đón đầu xu hướng tiêu dùng xanh bằng các sản phẩm hương nhang sạch, an toàn và thân thiện với sức khỏe. Nhận thấy thị trường nhang truyền thống còn trôi nổi nhiều sản phẩm ngâm hóa chất, HTX tập trung sản xuất nhang trầm nguyên chất từ bột cây dó bầu, hoàn toàn không sử dụng phụ gia độc hại.

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu chất lượng, chị Kiều trực tiếp đến các vùng trồng trầm uy tín tìm hiểu và thu mua. Các công đoạn từ chế biến, đóng gói đến bảo quản đều được thực hiện chỉn chu bởi những người thợ lành nghề, tâm huyết. Gỗ dó trầm sau khi cắt nhỏ được xay thành bột mịn, phối trộn theo công thức riêng để tạo nên hương thơm tự nhiên đặc trưng.Nhờ hương thanh nhẹ, mộc mạc và bảo đảm an toàn cho sức khỏe, sản phẩm nhang trầm Kiều Trân nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Các sản phẩm nụ trầm, nhang trầm, nụ thảo mộc của hợp tác xã được làm từ nguyên liệu tự nhiên, không chất phụ gia - Ảnh: L.Chi

Khi thị trường và lượng tiêu thụ dần đi vào ổn định, HTX chủ động đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, như: Máy trộn bột, máy làm nhang tự động, máy sấy...

“Trước đây, nghề làm nhang phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nhưng nay nhờ trang bị hệ thống máy sấy và dây chuyền sản xuất tự động, HTX có thể chủ động sản xuất quanh năm. Đồng thời, chúng tôi liên tục cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn mác để nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Trung bình mỗi năm, HTX đưa ra thị trường hơn khoảng 1.000 sản phẩm nhang trầm thành phẩm với giá bán 200.000 đồng/gói 500g”, chị Kiều chia sẻ.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đinh Thị Quỳnh Hoa cho hay: “HTX Kiều Trân là một trong những mô hình HTX kiểu mới, năng động, là điểm sáng cho tinh thần đổi mới và sáng tạo của mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Điểm sáng của HTX không chỉ nằm ở việc nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn ở tư duy nhạy bén trong chuyển đổi số và phát triển sản phẩm “xanh”, an toàn. Việc cả hai dòng sản phẩm của HTX được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 đã chứng minh hướng đi đúng đắn, góp phần tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn và đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Không dừng lại ở các kênh phân phối truyền thống hay hệ thống đại lý, cộng tác viên tại nhiều tỉnh, thành, HTX Kiều Trân tích cực đổi mới phương thức kinh doanh thông qua chuyển đổi số. Theo đó, HTX đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, tham gia các sàn thương mại điện tử, đồng thời tích cực góp mặt tại các hội chợ, phiên chợ xúc tiến thương mại do các ngành, các cấp tổ chức.

Đến nay, danh mục sản phẩm của HTX đã mở rộng đa dạng, gồm: Nhang trầm, nhang thảo mộc, nụ sả, nụ quế và các dòng tinh dầu thiên nhiên (tràm, sả chanh, bưởi, khuynh điệp...). Sự phủ sóng mạnh mẽ tại các thị trường lớn, như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa... đã đưa tổng sản lượng tiêu thụ toàn HTX đạt hơn 7.000 sản phẩm/năm, mang lại doanh thu trên 1,5 tỉ đồng.

Tranh gạo Kiều Trân vinh dự đồng hành trong hoạt động giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị gắn kết Việt-Lào - Ảnh: L.Chi

“Với chúng tôi, kênh quảng bá hiệu quả nhất chính là sự hài lòng và niềm tin của khách hàng. Khi chất lượng sản phẩm đã được khẳng định, chính người tiêu dùng sẽ là những người lan tỏa thương hiệu một cách tự nhiên và bền vững nhất. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong chế biến, bảo quản sản phẩm; không ngừng nâng cao chất lượng gắn với đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, hướng tới các thị trường lớn với quyết tâm đưa sản phẩm của HTX Kiều Trân tiếp cận và vươn tới thị trường mới, bảo đảm nguồn sinh kế bền vững cho người dân”, Giám đốc HTX Kiều Trân Trương Thị Kiều cho hay.