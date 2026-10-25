Khẳng định vị thế trong đào tạo và nghiên cứu lịch sử

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội tặng Giấy khen cho tập thể Khoa Lịch sử. (Ảnh: THANH TÙNG)

Buổi lễ là dịp nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và người học; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Lịch sử trình bày diễn văn, điểm lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Khoa.

Sự ra đời và phát triển của Khoa Lịch sử gắn liền với những bước chuyển của nền giáo dục Việt Nam hiện đại và lịch sử Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Từ những cơ sở đào tạo ban đầu trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, điều kiện giảng dạy, học tập nhiều thiếu thốn, các thế hệ thầy và trò đã từng bước xây dựng đội ngũ, vun đắp truyền thống học thuật và khẳng định vị trí của Khoa trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu lịch sử.

Chương trình văn nghệ chào mừng. (Ảnh: THANH TÙNG)

Trải qua 75 năm, cùng với nhiệm vụ đào tạo giáo viên, Khoa Lịch sử từng bước khẳng định vai trò trong nghiên cứu khoa học lịch sử và khoa học giáo dục. Các thế hệ giảng viên tham gia biên soạn giáo trình lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lý luận và phương pháp dạy học lịch sử; xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. Kết quả nghiên cứu được vận dụng vào giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo và hoạt động đào tạo, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Đề cập yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh giáo dục đại học đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng về chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của các phương tiện tiếp cận thông tin đang làm thay đổi cách con người học tập, nghiên cứu và tiếp nhận tri thức.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Lịch sử trình bày diễn văn. (Ảnh: THANH TÙNG)

Trong bối cảnh đó, việc đào tạo lịch sử không chỉ dừng ở trang bị kiến thức về sự kiện, nhân vật và quá trình lịch sử, mà còn cần chú trọng phát triển năng lực đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn tin, phân biệt bằng chứng với ý kiến, nhận diện giới hạn của tư liệu và hiểu tính phức tạp của các vấn đề lịch sử. Đổi mới vì vậy không đơn thuần là bổ sung công cụ hay thay đổi hình thức tổ chức lớp học, mà cần hướng tới nâng cao mục tiêu, nội dung đào tạo và chất lượng hoạt động học tập.

Phát biểu chúc mừng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận những đóng góp của Khoa trong hành trình phát triển gắn liền với truyền thống của Nhà trường. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với tình cảm của các thế hệ thầy cô, cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh dành cho Khoa Lịch sử.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, nhiệt huyết, sức trẻ và tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước đã góp phần xây dựng Khoa Lịch sử như ngày hôm nay. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy tiếp tục được các thế hệ thầy cô trao truyền cho đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay, tạo nền tảng để Khoa tiếp tục phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận những đóng góp của Khoa Lịch sử. (Ảnh: THANH TÙNG)

Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh, dù trưởng thành và đảm nhiệm những vị trí công tác khác nhau, các thế hệ cựu sinh viên vẫn luôn gắn bó, hướng về Khoa Lịch sử và Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là niềm hạnh phúc của Khoa, đồng thời thể hiện mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ người học với mái trường.

Bày tỏ tin tưởng vào chặng đường phía trước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn cho rằng, với nội lực hiện có, tình yêu và nhiệt huyết được các thế hệ đi trước hun đúc cùng quyết tâm của tập thể hiện nay, Khoa Lịch sử sẽ tiếp tục thành công, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhiều cá nhân được vinh danh, khen thưởng. (Ảnh: THANH TÙNG)

Tri ân các thế hệ cán bộ, giảng viên có đóng góp cho Khoa Lịch sử. (Ảnh: THANH TÙNG)

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội quyết định khen thưởng cho tập thể và các cá nhân thuộc Khoa Lịch sử, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Khoa.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Khoa Lịch sử công bố thành lập Quỹ học bổng dành cho sinh viên Khoa Lịch sử. Hoạt động này thể hiện sự gắn bó giữa các thế hệ, góp phần hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho sinh viên trong học tập, trưởng thành.