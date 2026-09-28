Khẳng định vị thế thương hiệu Trà Thái

Ngát xanh nương chè. Ảnh: Đồng Đăng.

Tại vùng chè Tân Cương, HTX Chè Hảo Đạt đang duy trì vùng nguyên liệu khoảng 62ha, đầu tư nhà xưởng, dây chuyền sản xuất khép kín và ứng dụng công nghệ trong quản lý vùng trồng, chế biến, truy xuất nguồn gốc. Hiện HTX có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao.

Theo bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc HTX: Để một sản phẩm đạt 5 sao, chất lượng phải được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu. Quy trình sản xuất an toàn, đổi mới công nghệ chế biến, đầu tư bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu được thực hiện đồng bộ.

Còn tại HTX Hương Vân Trà, 2 sản phẩm Ngọc Xuân Trà Hương Vân và Tam Phúc Trà Hương Vân được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hương Vân, Giám đốc HTX Hương Vân Trà cho rằng: Đây là kết quả của việc chú trọng vùng nguyên liệu, kiểm soát quy trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Còn ở vùng chè La Bằng, sản phẩm Thanh Hải Trà - Trà Tôm Nõn Thượng Hạng của HTX Chè La Bằng cũng đã gia nhập nhóm sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đây là sản phẩm chè đầu tiên của vùng chè La Bằng đạt danh hiệu này, góp phần nâng giá trị toàn vùng.

Công nghệ sản xuất được ứng dụng trong chế biến chè.

Trong đợt công nhận năm 2026, Thái Nguyên có thêm 3 sản phẩm chè đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đưa tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 13 sản phẩm. Trong đó, nhóm sản phẩm chè ngày càng chiếm vị trí nổi bật.

Phía sau những chứng nhận OCOP 5 sao là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của các chủ thể. Từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm, các HTX đang chuyển sang quản lý vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là hướng đi được tỉnh Thái Nguyên xác định trong Kế hoạch phát triển ngành chè giai đoạn 2025-2030.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có khoảng 24.500ha chè, sản lượng chè búp tươi khoảng 300.000 tấn; 70% diện tích chè được chứng nhận GAP hoặc hữu cơ, 70% được cấp mã số vùng trồng. Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 250 sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3-5 sao; 100% sản phẩm trà và sản phẩm từ chè được kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Tổng giá trị sản phẩm từ cây chè đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

Thái Nguyên đặt mục tiêu có ít nhất 250 sản phẩm trà đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3-5 sao.

Mục tiêu này cho thấy định hướng phát triển cây chè của Thái Nguyên đang chuyển mạnh từ mở rộng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. Cùng với đó là bảo tồn giá trị văn hóa của trà, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và từng bước đưa sản phẩm tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao.

Từ Tân Cương đến La Bằng và nhiều vùng chè khác, mỗi sản phẩm OCOP 5 sao đã trở thành một minh chứng cho giá trị của vùng đất, người làm chè và chất lượng trà Thái Nguyên. Khi chất lượng được đặt ở vị trí trung tâm, OCOP không chỉ là một danh hiệu, mà trở thành động lực để các hợp tác xã thay đổi cách sản xuất, nâng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Đó cũng là nền tảng để cây chè Thái Nguyên tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ và gắn với thị trường, qua đó khẳng định vị thế của một vùng trà đặc sản trên bản đồ nông sản Việt Nam.