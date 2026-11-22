Với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam - Giải pháp phát triển bền vững”, diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia, hiệp hội, doanh nghiệp và người nuôi tôm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển ngành tôm Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại diễn đàn.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Thời gian qua, ngành tôm Việt Nam đã khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sản lượng tôm đạt 8,85 triệu tấn (tăng 4%); tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 10,4 tỷ USD (tăng 11,7%), trong đó riêng tôm đạt 4,25 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025, đóng góp hơn 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Tuy nhiên, ngành tôm Việt Nam đang phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nước trên thế giới. Giá thành sản xuất vẫn còn cao; chất lượng con giống chưa đồng đều; dịch bệnh, biến động môi trường và chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép lớn; sản xuất còn phân tán và chuỗi liên kết chưa bền vững cũng là những điểm nghẽn cần phải tháo gỡ.

Ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của một số đại biểu quốc tế.

Theo ông Phùng Đức Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, trước những thách thức, đòi hỏi ngành tôm phải chủ động thích ứng cao độ. Trong đó ưu tiên thực hiện đó là: Phải lấy giá thành và nâng tỷ lệ nuôi sống thành công làm thước đo hàng đầu; nâng cao chất lượng con giống, từng bước chủ động nguồn tôm bố mẹ chọn tạo trong nước; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết thực chất; phát huy vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác trong cung ứng vật tư, áp dụng quy trình kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy quản lý thông tin cơ sở nuôi, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và hình thành vùng nguyên liệu ổn định; liên kết minh bạch về hợp đồng, giá thu mua và cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên; phát huy bản sắc sinh thái và đẩy mạnh chế biến sâu để tạo giá trị khác biệt.

Quang cảnh Diễn đàn Tôm Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng: Cà Mau có vùng nuôi tôm rộng lớn, nhiều mô hình nuôi tôm sinh thái đặc trưng như tôm - rừng, tôm - lúa, cùng với năng lực chế biến xuất khẩu và đội ngũ nông dân giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những hạn chế về chất lượng con giống, về tỷ lệ nuôi thành công, về hạ tầng vùng nuôi còn yếu kém, về liên kết chuỗi chưa đồng bộ, chi phí đầu vào cao... Do vậy, cạnh tranh không chỉ nằm ở số lượng tôm sản xuất được, mà trước hết là năng lực quản lý về con giống, dịch bệnh, môi trường, chi phí, liên kết chuỗi và liên kết với thị trường.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tập trung đi sâu vào các vấn đề về giải pháp khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả cạnh tranh và giảm rủi ro; tổ chức liên kết sản xuất, phát huy giá trị các mô hình nuôi tôm sinh thái. Nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng mô hình nuôi tôm phù hợp với điều kiện của Việt Nam nói chung và của Cà Mau nói riêng, nhất là cần phải khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém của tình trạng nuôi nhỏ lẻ, phân tán, thiếu liên kết. Với kinh nghiệm tích lũy, lợi thế sản xuất, chế biến cùng tinh thần đổi mới của người nuôi và doanh nghiệp, các đại biểu kỳ vọng ngành tôm Việt Nam sẽ củng cố vững chắc vị thế trên thị trường quốc tế bằng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.