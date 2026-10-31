Khẳng định vị thế, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Trưởng ban tổ chức Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 cho biết, diễn đàn nhằm hiện thực hóa 4 mục tiêu chiến lược trọng tâm góp phần định vị Thái Nguyên là một trong những trung tâm sản xuất, chế biến, văn hóa và kinh tế trà uy tín của Việt Nam, từng bước đưa trà Thái Nguyên tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trà toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Trà quốc tế 2026.

Thứ nhất, khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu: Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tiềm năng và giá trị độc đáo của trà Thái Nguyên, góp phần nâng cao vị thế và giá trị của ngành chè Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, mở rộng kết nối và chia sẻ tri thức: Kết nối giữa cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư để chia sẻ xu hướng, kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và định hướng phát triển ngành trà bền vững.

Thứ ba, thúc đẩy xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư: Mở rộng thị trường xuất khẩu; thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào chế biến sâu, công nghệ sau thu hoạch, hạ tầng logistics, thương mại điện tử và phát triển du lịch trà gắn với dịch vụ hỗ trợ.

Thứ tư, kiến tạo hợp tác thực chất và hiệu quả: Tạo tiền đề hình thành các liên kết chuỗi giá trị; hướng tới ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) và thỏa thuận hợp tác cụ thể về tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao công nghệ và đầu tư ngay tại diễn đàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Trưởng ban tổ chức Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 phát biểu.

Tại diễn đàn, các đại biểu, khách mời đã cùng nhau thảo luận tìm giải pháp phát huy các lợi thế của trà Thái Nguyên. Theo đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn là kết nối các nguồn lực, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy đổi mới công nghệ và hình thành một hệ sinh thái trà có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trình bày tham luận “Từ di sản trà đến hệ sinh thái kinh tế trà - Khát vọng về một cộng đồng thịnh vượng”, TS Nguyễn Thị Vinh, Phó chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cho rằng, khi người trồng chè được nâng cao sinh kế, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển, các giá trị văn hóa được gìn giữ và nguồn tài nguyên được sử dụng có trách nhiệm, kinh tế trà sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

TS Nguyễn Thị Vinh, Phó chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Theo TS Nguyễn Thị Vinh, ở nhiều vùng trà, phụ nữ tham gia rất sâu vào quá trình trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến và gìn giữ văn hóa trà. Nhưng không phải lúc nào họ cũng có cơ hội tương xứng trong quản lý, kinh doanh hay hưởng lợi từ sự phát triển. Do đó, một hệ sinh thái trà bền vững phải tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là người lao động, mà còn có thể trở thành chủ thể kinh tế, người quản lý, người khởi nghiệp và người gìn giữ, phát triển di sản. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến thế hệ trẻ, vì nếu những người trẻ không nhìn thấy tương lai của mình ở vùng trà, nếu làm trà vẫn đồng nghĩa với thu nhập thấp và ít cơ hội phát triển thì di sản ấy sẽ đứng trước nguy cơ thiếu người kế tục.

TS Nguyễn Thị Vinh nhấn mạnh, những vùng trà thành công thường biết kết nối sức mạnh của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nhưng cần xây dựng con đường phát triển phù hợp với điều kiện và bản sắc của mình. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò định hướng, kiến tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ những điều kiện nền tảng cho phát triển. Doanh nghiệp giữ vai trò đầu tư, tổ chức sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối thị trường. Các nhà khoa học đóng góp tri thức, công nghệ và những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Còn người dân phải là chủ thể của quá trình phát triển, được tham gia, được đào tạo và được chia sẻ giá trị.

Các đơn vị ký kết hợp tác chiến lược.

Đề cập đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ để tạo ra các sản phẩm từ chè tốt hơn, có giá trị cao hơn, TS Nguyễn Ngọc Bình, Phó viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc cho rằng, ngành chè cần hình thành một hệ thống dữ liệu kết nối xuyên suốt chuỗi giá trị.

Trước hết là dữ liệu vùng trồng: Vị trí địa lý, giống chè, diện tích, điều kiện canh tác và các thông tin liên quan đến chất lượng nguyên liệu. Tiếp theo là dữ liệu về quy trình sản xuất, thu hái, chế biến, kiểm nghiệm, đóng gói và phân phối. Khi những dữ liệu này được chuẩn hóa, cập nhật và xác thực thì có thể quản lý chất lượng tốt hơn, truy xuất nguồn gốc chính xác hơn và tạo điều kiện để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.