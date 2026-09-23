Khẳng định vị thế Cảng Đà Nẵng trong kinh tế biển Việt Nam

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đến thăm và làm việc với Cảng Đà Nẵng. (Ảnh: BẢO KHÁNH)

Giữ vững mục tiêu tăng tốc, phát triển

Trong suốt hành trình 125 năm hình thành, phát triển, Cảng Đà Nẵng luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảng bộ Cảng Đà Nẵng không chỉ là cơ quan lãnh đạo cao nhất mà còn giữ vai trò quan trọng trong định hướng, "truyền lửa" cho hơn 1.000 cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết, sáng tạo.

Từ định hướng đúng đắn và toàn diện của Đảng ủy Cảng Đà Nẵng, đơn vị không chỉ duy trì đà tăng trưởng hai con số liên tục qua các năm để khẳng định vị thế cảng biển lớn nhất miền trung, mà còn là điểm sáng về tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Những nỗ lực ấy đang tiếp tục viết nên các mốc son mới, đóng góp thiết thực vào sự bứt phá bền vững của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Cảng Đà Nẵng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. (Ảnh: BẢO KHÁNH)

Điểm tựa giúp Đảng bộ Cảng Đà Nẵng 10 năm liền (2015-2025) giữ vững danh hiệu "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" là việc gắn chặt các nghị quyết của Đảng với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Mọi quyết sách về hạ tầng, chuyển đổi số hay mở rộng thị trường đều được thảo luận dân chủ, tạo nên bộ máy vận hành kỷ luật và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng luôn chú trọng vào lực lượng kỹ sư trẻ và lao động trực tiếp, giúp xây dựng đội ngũ nhân sự vừa giỏi chuyên môn, vừa vững vàng bản lĩnh, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng hải quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Cảng Đà Nẵng vẫn duy trì được đà tăng trưởng ngoạn mục. Trong giai đoạn 2019-2025, Cảng Đà Nẵng liên tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hơn 10%/năm.

Đơn vị luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng. Hoạt động khai thác cảng tiếp tục phát huy hiệu quả, năng lực cạnh tranh được nâng cao, sản lượng hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng qua các năm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sự lớn mạnh của Cảng Đà Nẵng không chỉ được đo bằng con số mà còn được khẳng định qua sự quan tâm, đánh giá cao từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Trung ương và địa phương. (Ảnh: BẢO KHÁNH)

Năm 2024, Cảng Đà Nẵng đạt 14,03 triệu tấn sản lượng hàng hóa thông qua cảng, trong đó sản lượng container đạt 762 nghìn TEUs; doanh thu đạt 1.493 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 375 tỷ đồng.

Năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục bứt phá với 15,47 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng, tăng 10% so năm 2024; sản lượng container đạt 847 nghìn TEUs, tăng 11%; doanh thu đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt 460 tỷ đồng, tăng 23% so năm trước. Đây là năm ghi nhận sự tăng trưởng toàn diện trên cả quy mô sản lượng và hiệu quả kinh doanh.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình kinh tế và hoạt động logistics vẫn còn nhiều khó khăn, Cảng Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 8,189 triệu tấn, tăng 11,12% so cùng kỳ năm 2025; trong đó sản lượng container đạt 458 nghìn TEUs, tăng 13,58% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 24,01%; lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng, tăng 28,76% so cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đã hoàn thành hơn 48% kế hoạch sản lượng, 52% kế hoạch doanh thu và gần 56% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2026, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Hành trình chuyển đổi số tại Cảng Đà Nẵng. (Video do đơn vị cung cấp)

Năm 2026, ước có 17,02 triệu tấn sản lượng hàng hóa thông qua, tăng 10% so thực hiện năm 2025; sản lượng container đạt 950 nghìn TEUs, tăng hơn 10%; doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 19,54%.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2024-2026 đã khẳng định năng lực quản trị, điều hành hiệu quả, khả năng thích ứng với biến động của thị trường, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng (đứng giữa) nhận Bằng khen của Chủ tịch VCCI vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp miền trung-Tây Nguyên. (Ảnh: BẢO KHÁNH)

Bằng triết lý kinh doanh gắn liền với lợi ích quốc gia, Cảng Đà Nẵng luôn khẳng định sự minh bạch và hiệu quả qua những đóng góp to lớn vào ngân sách Nhà nước. Mỗi năm, đơn vị nộp hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, duy trì vững chắc vị trí trong tốp 10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Đà Nẵng và nhiều năm nằm trong Bảng xếp hạng V1000 toàn quốc. Đây là bằng chứng rõ nét cho năng lực quản trị chuẩn mực, sự phát triển bền vững và tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ doanh nghiệp.

Khát vọng vươn tầm châu lục

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Cảng Đà Nẵng đang hướng tới những mục tiêu xa hơn, cụ thể là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: bảo đảm Đảng bộ luôn là hạt nhân đoàn kết và định hướng cho mọi thành công; hoàn thiện hệ sinh thái logistics: không chỉ dừng lại ở dịch vụ xếp dỡ, kho bãi mà Cảng Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong chuỗi dịch vụ logistics; xây dựng "cảng thông minh": tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data vào quản lý để nâng cao năng suất lao động thêm 20-30%.

Cảng Đà Nẵng luôn là đơn vị tiên phong, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: BẢO KHÁNH)

Xây dựng “cảng xanh”, xác định đây là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển mà Đảng bộ Cảng Đà Nẵng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ này. Cảng Đà Nẵng xác định: xanh hóa không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn để hội nhập quốc tế.

Không chỉ khẳng định bản lĩnh trong phát triển kinh tế, Cảng Đà Nẵng còn là "địa chỉ đỏ" tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì cộng đồng. Nhiều năm qua, Cảng Đà Nẵng là đơn vị đi đầu trong hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ và Công đoàn Cảng Đà Nẵng luôn dành ưu tiên nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Không chỉ chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, doanh nghiệp còn khẳng định triết lý phát triển gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và địa phương.

Cảng Đà Nẵng trao kinh phí ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: BẢO KHÁNH)

Đơn vị luôn đi đầu trong phong trào đền ơn đáp nghĩa qua các hoạt động thiết thực như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình thương binh-liệt sĩ, dâng hương tại các căn cứ cách mạng và hỗ trợ các địa phương chăm lo gia đình chính sách. Tính từ năm 2021 đến nay, tổng kinh phí Cảng Đà Nẵng đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đã đạt hơn 30 tỷ đồng.

Với những nỗ lực vượt bậc, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Cảng Đà Nẵng hôm nay là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và bản lĩnh chính trị, giữa lợi nhuận doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng.

Thành công của Cảng Đà Nẵng là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Khi "ý Đảng, lòng dân" hòa làm một, Cảng Đà Nẵng sẽ vững vàng rẽ sóng vươn xa, khẳng định trọn vẹn giá trị cốt lõi: Vững về chính trị-Mạnh về kinh tế-Giàu về nhân văn.