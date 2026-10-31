Khẳng định vị thế, bản lĩnh hội nhập

Tự tin giong buồm ra biển lớn

Những ngày cuối tháng 10, nhóm học sinh Trường TH-THCS Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh đã tạo tiếng vang lớn trên đấu trường quốc tế, khi ngay lần đầu tham dự đã xuất sắc chinh phục giải vô địch tại WRO CHINA FINALS & INVITATIONALS 2026. Trên sân chơi Robotics quốc tế, nhóm học sinh đã có màn thể hiện đầy tự tin, ấn tượng, để lại nhiều dấn ấn trong lòng bạn bè quốc tế.

Đầy phấn khởi, thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thành quả của học sinh đã không chỉ mang về niềm tự hào cho nhà trường, khẳng định chất lượng giáo dục của trường mà xa hơn cả là đã góp phần lan tỏa hình ảnh học sinh Việt Nam tài năng, năng động và sáng tạo trên trường quốc tế.

Theo thầy Thái, bối cảnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với giáo dục. Làm sao để học sinh nhà trường đủ kiến thức, kỹ năng tranh tài với học sinh các trường trong thành phố, trong cả nước mà còn phải đủ bản lĩnh để “so tài, đo găng” với bạn bè khu vực, thế giới. Làm sao để giáo viên không chỉ dừng ở những bài giảng số trên lớp mà còn phải chủ động đưa những chuyển động, đổi mới của giáo dục thế giới đến với học sinh…

“Để tiến đến được mục tiêu này, đòi hỏi nguồn lực đội ngũ giáo viên và vật lực trang thiết bị giảng dạy. Hiện nay, song song với đào tạo, bồi dưỡng liên tục cho đội ngũ về công nghệ, về tiếng Anh, để thầy cô mạnh dạn, chủ động đổi mới phương pháp, tiếp cận cái mới, nhà trường không ngừng hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị thông qua việc huy động mọi nguồn lực cùng chung tay, góp sức. Đặc biệt, nhà trường tạo nhiều sân chơi đa dạng từ học thuật, kỹ năng để học sinh có thêm những cơ hội phát triển toàn diện, từ đó ươm mầm những hạt nhân tự tin bơi ra biển lớn…”, thầy Thái bày tỏ.

Nhiều năm liền ghi danh tại đấu trường quốc tế về Robotacon, Robotics, năm học 2026-2027, Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn tiếp tục là đại diện của Việt Nam tranh tài tại sân chơi quốc tế ở Hoa Kỳ và Ấn Độ. Thông qua sân chơi trí tuệ này, tên Trường THCS Hồng Bàng được bạn bè quốc tế biết nhiều hơn, ấn tượng hơn.

Để ghi được dấu ấn trong một sân chơi vẫn còn được đánh giá là khá mới mẻ với học sinh Việt Nam, thầy Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vài năm trở lại đây, nhà trường xác định trọng tâm đưa giáo dục STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo vào công tác giáo dục của trường thông qua đa dạng các hoạt động, phong trào, câu lạc bộ, bởi nhìn nhận thấy đây là điểm nhấn mà giáo dục thế giới rất chú trọng, khi học gắn với công nghệ, số hóa và thực hành.

Chính việc chủ động đi trước đã giúp cả thầy và trò nhà trường đủ bản lĩnh để ra khơi, ghi dấu với thành tích ở đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế. Liên tiếp từ năm 2022 đến nay, nhà trường đều có học sinh đoạt giải vô địch quốc gia ở đấu trường STEM - Robotics lớn nhất Việt Nam, là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh thích ứng với những yêu cầu của hội nhập quốc tế…

“Với Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, buộc các nhà trường phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận về hội nhập quốc tế. Không đơn thuần chỉ là giao lưu, trao đổi với học sinh, giáo viên các nước, mà quan trọng hơn cả là phải hội nhập về cả phương pháp giảng dạy, quản trị, phải làm sao khơi gợi và trang bị được cho học sinh tư duy dám bước ra biển lớn, dám thử sức mình, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người trẻ Việt với bạn bè thế giới từ chính các sân chơi trí tuệ quốc tế”, thầy Luyện nhìn nhận.

Trong khi đó, Trường THPT Tân Bình, phường Tân Sơn Nhì lại ghi dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè quốc tế ở sân chơi cờ vua trẻ thế giới năm 2026 khi em Đặng Lê Xuân Hiền, học sinh nhà trường xuất sắc ghi danh vào tốp 5 vô địch cờ vua trẻ thế giới. Nằm ở khu vực vùng ven thành phố, điều kiện còn nhiều khó khăn, thành tích đáng tự hào trên là niềm vui lớn đối với toàn thể nhà trường, góp phần khẳng định tài năm của kỳ thủ trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Học sinh Trường THPT Tân Bình (thứ 3 từ trái sang) ghi danh tốp 5 cờ vua trẻ thế giới

Nỗ lực hội nhập quốc tế giáo dục được Trường THPT Tân Bình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, khi thực hiện hội nhập quốc tế giáo dục, nhà trường xác định rõ thế mạnh, năng lực của học sinh để có sự hỗ trợ, tạo điều kiện và làm trọng tâm, bệ đỡ trong mục tiêu hội nhập.

Cô cho biết, theo thống kê, điểm trung bình tiếng Anh của học sinh khối 10 của trường qua kỳ thi tuyển sinh 10 dao động lên đến gần 8.0. Năng lực tiếng Anh của học sinh được xem là điều kiện thuận lợi để nhà trường xây dựng nội dung về hội nhập quốc tế giáo dục trong kế hoạch giáo dục như mở rộng nguồn học liệu quốc tế, tăng cường giao lưu quốc tế, nghiên cứu khoa học… Bên cạnh đó, thông qua các sân chơi thể dục thể thao đang được nhà trường đẩy mạnh, giúp phát hiện những học sinh có năng khiếu ở các bộ môn để tạo điều kiện thúc đẩy năng khiếu cho các em.

“Tôi cho rằng, mục tiêu cao nhất trong hội nhập quốc tế giáo dục hiện nay là cần chuyển đổi từ tiếp nhận đơn thuần sang chủ động hội nhập và chọn lọc, tạo ra giá trị cho học sinh nhà trường. Thay đổi tư duy hội nhập quốc tế không chỉ là chủ động mà còn dẫn dắt, định hướng, để học sinh tự tin vào năng lực, cạnh tranh với bạn bè quốc tế”, cô Thảo nói.

Bản lĩnh hội nhập

Nghiên cứu sâu Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, NGƯT Nguyễn Văn Ngai đánh giá Nghị quyết đóng vai trò quan trọng, để giáo dục Việt Nam mở rộng cánh cửa kết nối với thế giới, để quá trình hội nhập đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Song, điều cần thiết phải đặt ra trong bối cảnh hội nhập đó là vai trò dẫn dắt, bản lĩnh của cán bộ quản lý, làm sao vừa mở rộng cửa hội nhập song vẫn gìn giữ, phát huy được hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh được thầy trò Trường TH-THCS Phan Văn Trị mang đến đấu trường quốc tế

Thời gian qua, hội nhập quốc tế giáo dục được TPHCM đẩy mạnh song song qua 4 trụ cột chính: Mở rộng mạng lưới đối ngoại và các thỏa thuận hợp tác; Chuẩn hóa công tác quản lý và Xây dựng mô hình trường chuẩn quốc tế; Đẩy mạnh năng lực Ngoại ngữ và Năng lực số cho học sinh; Chuẩn hóa đội ngũ theo chuẩn quốc tế.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tầm vóc, quy mô mới của thành phố sau sáp nhập mang đến cho ngành cơ hội vàng để bứt phá. TPHCM xác định, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục gắn chặt với mục tiêu vĩ mô đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực. Với mục tiêu đến năm 2030 toàn ngành chuyển đổi phương thức triển khai hoạt động đối ngoại theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả.

“Mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua việc cung ứng một nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ và tin học vượt trội, mang tư duy toàn cầu. Hợp tác quốc tế chính là động lực đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng trực tiếp cho sự chuyển mình của nền kinh tế thành phố, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của thành phố. Đây cũng là chìa khóa để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TPHCM trở thành Trung tâm quốc tế về giáo dục và đào tạo”, bà Châu nhấn mạnh.

Hội nhập quốc tế là động lực kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu “Ngành giáo dục đang bước vào một kỷ nguyên mà sự biến động và tính kết nối toàn cầu diễn ra với tốc độ chưa từng có. Giáo dục không thể mãi bó hẹp trong những không gian truyền thống hay những ranh giới địa lý chật hẹp. Hội nhập quốc tế trở thành điều kiện tiên quyết, là động lực cốt lõi để kiến tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, sẵn sàng thích ứng, làm chủ và dẫn dắt tương lai”, PGS.TS Dương Bá Vũ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.