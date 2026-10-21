Khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học

Nền tảng phát triển

Ngày 24/10/2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 237/2006/QĐ-TTg thành lập Trường đại học Quảng Bình trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng sư phạm Quảng Bình, mà tiền thân là Trường sư phạm trung cấp Quảng Bình (thành lập năm 1959). Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục đại học của địa phương, mở ra chặng đường mới trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và khu vực.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, 14 đơn vị thuộc trường (6 khoa, 1 viện, 6 phòng và 1 trung tâm) và các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể.

Nhà trường hiện có 131 giảng viên, trong đó có 1 phó giáo sư và 48 tiến sĩ; tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 37,4%. Nhiều thầy cô giáo được đào tạo, bảo vệ luận án tại các cơ sở giáo dục đại học có uy tín của nhiều quốc gia như: Pháp, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Ba Lan… Trong 5 năm tới, nhà trường đặt mục tiêu cử thêm 30 giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và khả năng hội nhập học thuật.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tặng hoa chúc mừng Trường đại học Quảng Bình được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục - Ảnh: ĐHQB

Năm 2007, Trường đại học Quảng Bình tuyển sinh khóa đại học chính quy đầu tiên với 421 sinh viên, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho địa phương và khu vực. Từ nền tảng đào tạo sư phạm, nhà trường từng bước mở rộng lĩnh vực đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Qua 20 năm, nhiều thế hệ sinh viên đã được đào tạo, tốt nghiệp, trưởng thành và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Hiện nay, trường đang đào tạo 17 ngành trình độ đại học chính quy, với quy mô khoảng 2.300 sinh viên. Đặc biệt, trong năm 2026-dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập Trường đại học Quảng Bình, công tác tuyển sinh ghi nhận kết quả tích cực với 1.066 tân sinh viên, trong đó có 687 sinh viên chính quy và 379 sinh viên hình thức đào tạo từ xa.

Những con số này thể hiện nỗ lực đổi mới công tác tuyển sinh, phát triển các loại hình đào tạo và nâng cao khả năng thu hút người học của nhà trường. Chất lượng đào tạo của nhà trường tiếp tục được khẳng định khi năm 2025, 4 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng và đầu năm 2026, nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học (chu kỳ 2).

Khẳng định vị thế

Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng gắn bó với thực tiễn địa phương. Trong 20 năm, cán bộ, giảng viên đã thực hiện 429 đề tài các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp bộ, 38 đề tài cấp tỉnh; công bố 4.310 bài báo khoa học, trong đó 377 bài trên các tạp chí quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của trường-diễn đàn học thuật góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và trao đổi học thuật-vừa được ghi danh trong Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026.

Cánh cửa hội nhập cũng ngày càng rộng mở. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức quốc tế và năm 2026 chủ trì tổ chức hội thảo khoa học quốc tế DTE 2026 phối hợp với 7 trường đại học của Việt Nam, Thái Lan và CHDCND Lào.

Đặc biệt, thực hiện Biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) và các tỉnh của nước CHDCND Lào, từ năm 2007 đến nay Nhà trường đã tiếp nhận, đào tạo gần 900 cán bộ, lưu học sinh Lào theo học các lớp dự bị tiếng Việt, đại học chuyên ngành và bồi dưỡng ngắn hạn, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho nước bạn Lào, tô thắm thêm tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ghi nhận những đóng góp ấy, nhà trường vinh dự được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Trường đại học Quảng Bình hôm nay - Ảnh: ĐHQB

Nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho người học và giảng viên. Hiện nay, trường có 74 phòng học, 3 giảng đường lớn, hệ thống phòng thí nghiệm, phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành công nghệ thông tin với 400 máy tính, Trung tâm Học liệu với hơn 15.000 đầu sách cùng hệ thống thư viện số, nhà thi đấu đa năng và khu ký túc xá phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên.

Với những đóng góp trong 20 năm qua, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua, bằng khen và các danh hiệu thi đua của các cấp; sinh viên của trường đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp bộ. Mỗi phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng và là động lực để cả tập thể tiếp tục cống hiến, làm rạng danh truyền thống nhà trường.

Vững bước trong giai đoạn mới

Bước vào thập niên thứ ba với vị thế và trách nhiệm mới, bám sát các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường tập trung tái cấu trúc ngành nghề đào tạo theo nhu cầu nhân lực của tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất; giữ vững và phát huy truyền thống đào tạo sư phạm, chú trọng các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ số; đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng và công bố quốc tế; phát triển đội ngũ trình độ cao và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu.

20 năm xây dựng và phát triển là dấu mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của nhà trường trước những yêu cầu mới. Tiếp nối truyền thống 67 năm (1959-2026), Trường đại học Quảng Bình hướng tới xây dựng cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong khu vực, không ngừng đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng

Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình