Khẳng định vai trò tiên phong

Sản phẩm nho của anh Lường Văn Thành được người tiêu dùng ưa chuộng.

Mang nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, anh Lường Văn Thành, bản Phăng 2, xã Mường Phăng đã cụ thể hóa khát vọng cống hiến bằng sự năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Với mô hình kết hợp kinh doanh homestay và sản xuất nông nghiệp; trong đó có 1.200m² trồng nho, 1.200m² trồng dâu tây, anh từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, xây dựng kinh tế gia đình ngày càng vững chắc, đạt thu nhập gần 400 triệu đồng/năm. Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, hành trình lập nghiệp của anh còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, góp phần khắc họa hình ảnh người đảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Anh Lường Văn Thành chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, tôi luôn tự nhắc mình phải gương mẫu, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực trong mọi việc. Tôi nghĩ rằng, tinh thần tiên phong của người đảng viên không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà trước hết được thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Bản thân tôi mạnh dạn đổi mới cách làm kinh tế, khai thác tiềm năng của quê hương để phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả”.

Phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, lực lượng đoàn viên, thanh niên, trong đó có các đảng viên trẻ xã Sín Thầu đã tích cực đưa chủ trương chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt, cập nhật thông tin trên các nền tảng số... tuổi trẻ địa phương đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng bào vùng cao, góp phần thay đổi thói quen, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng tiện ích số của người dân.

Đảng viên Sừng To Xá chia sẻ: “Với chúng tôi, giúp bà con tiếp cận công nghệ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của người đảng viên trẻ đối với cộng đồng. Dù đường đến các bản còn xa, điều kiện tiếp cận công nghệ của người dân còn hạn chế, chúng tôi vẫn cố gắng đến từng nhà, hướng dẫn từng việc, kiên trì giải đáp những điều bà con chưa hiểu. Mong muốn lớn nhất là người dân có thể tự sử dụng các ứng dụng số, giải quyết công việc thuận tiện hơn, từng bước bắt nhịp với cuộc sống số”.

Ông Chảo Khồ Tư, bản Lỳ Mạ Tá chia sẻ: “Trước đây, nhiều việc liên quan đến thủ tục hành chính hay sử dụng các ứng dụng trên điện thoại còn khá xa lạ với bà con. Nhờ các bạn đoàn viên, thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, chúng tôi đã biết cách tra cứu thông tin, sử dụng VNeID và thực hiện một số thủ tục trực tuyến. Bà con rất phấn khởi vì giờ đây có thể tự mình thao tác, tiết kiệm thời gian, công sức, không phải đi lại nhiều như trước”.

Mô hình chăn nuôi góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình chị Phạm Thị Thùy.

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn đồng thời là đảng viên trẻ, chị Phạm Thị Thùy, thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Không chỉ nhiệt tình với các phong trào Đoàn, chị còn chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình thông qua các mô hình chăn nuôi gà, trồng thanh long kết hợp kinh doanh quán ăn sáng. Từ thực tiễn lập thân, lập nghiệp, chị tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính quê hương.

“Là đảng viên trẻ, đồng thời là cán bộ Đoàn ở cơ sở, tôi luôn xác định mình phải gương mẫu, đi đầu trong suy nghĩ và hành động. Tôi nghĩ muốn vận động đoàn viên, thanh niên thay đổi thì trước hết bản thân phải nỗ lực làm trước, làm hiệu quả để mọi người thấy và tin tưởng. Phát triển kinh tế không nhất thiết phải đi đâu xa, quan trọng là biết tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có, mạnh dạn học hỏi và tìm hướng đi phù hợp. Tôi mong muốn những việc mình làm sẽ góp phần khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, để ngày càng có nhiều bạn trẻ tự tin làm giàu, gắn bó và đóng góp cho quê hương”, chị Phạm Thị Thùy chia sẻ.

Với bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đội ngũ đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số hay các hoạt động vì cộng đồng, ở đâu cũng có dấu ấn của sức trẻ, sự năng động, sáng tạo và những việc làm thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực tại địa phương, cơ sở.

Đảng viên Lò Thị Tiển, Chi bộ bản Pháy Vang, xã Mường Lạn tuyên truyền vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế.

Anh Mùa Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ trong giai đoạn mới, cần chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm; đồng thời mạnh dạn giao nhiệm vụ mới, việc khó để đảng viên trẻ thử sức, trưởng thành qua thực tiễn. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để đảng viên trẻ phát huy năng lực, sức sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển sản xuất và kinh tế địa phương. Với sự quan tâm, định hướng và đồng hành của cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn, đội ngũ đảng viên trẻ sẽ có thêm động lực, cơ hội khẳng định mình, tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, góp sức xây dựng Điện Biên phát triển bền vững.

Bằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và những hành động cụ thể, thiết thực, đội ngũ đảng viên trẻ đang từng ngày khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong đời sống cộng đồng. Dù ở lĩnh vực công tác hay lao động, sản xuất, mỗi việc làm ý nghĩa đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ. Chính từ những đóng góp ấy, hình ảnh người đảng viên trẻ ngày càng tỏa sáng, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ chung sức xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.