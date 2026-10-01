Khẳng định vai trò người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở

NCT tập dưỡng sinh mỗi sáng tại xã Cát Tiên 3

Chăm sóc toàn diện sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội

Nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, Ban Công tác NCT tỉnh phối hợp các sở, ngành triển khai chăm sóc sức khỏe NCT tại cơ sở. Đến nay, 100% trạm y tế thực hiện chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng. Toàn tỉnh đã lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 303.768 NCT, đạt 65,7% kế hoạch; khám định kỳ cho 301.498 lượt, đạt 65,21%. Công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, với 526 lượt NCT được khám, sàng lọc bệnh mắt và 87 trường hợp được phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí, tổng kinh phí khoảng 260 triệu đồng.

Ông Trần Đức Trung - Phó Ban Công tác NCT tỉnh cho biết, bên cạnh chăm sóc y tế, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Toàn tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 12.545 NCT; trao quà dịp tết và các ngày lễ lớn cho 42.989 cụ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 12,8 tỷ đồng. Hơn 75.000 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội hằng tháng và 100% người có công đều nhận trợ cấp đầy đủ. Tỉnh hiện duy trì 996 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, thể thao với hơn 44.500 hội viên, tạo không khí sinh hoạt lành mạnh, cải thiện đời sống tinh thần cho các cụ.

NCT chơi bóng cửa tại xã Cát Tiên 3.

Tại cơ sở, Hội NCT xã Cát Tiên 3 nhanh chóng ổn định hoạt động, thu hút 1.131 hội viên, đạt 62,28% tổng số NCT. 100% NCT được cấp thẻ BHYT; 1.126 người có hồ sơ quản lý sức khỏe; 276 người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và 129 cụ được chúc thọ. Sự chủ động từ tỉnh đến cơ sở góp phần bảo đảm chính sách an sinh đến với NCT.

Sống vui, sống khỏe

Trong lĩnh vực kinh tế, hơn 3.500 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Phong trào nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau phát triển mạnh mẽ với 293 CLB và 14.279 thành viên, huy động nguồn quỹ ban đầu hơn 8,8 tỷ đồng.

Ông Tống Văn Tưởng - Chủ tịch Hội NCT xã Cát Tiên 3 cho biết, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” được lồng ghép hiệu quả với các nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội viên trong xã tích cực tham gia công tác hòa giải, xây dựng gia đình văn hóa, phối hợp với lực lượng công an tham gia phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xã cũng duy trì hiệu quả 5 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 125 thành viên, giúp nhau trợ vốn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Cụ Đào Văn Bộ (thôn Hoa Lư, xã Cát Tiên 3) đang đọc báo, trong khi các bạn của cụ chơi cờ an hưởng tuổi già thảnh thơi, vui vẻ.

Cụ Đào Văn Bộ (71 tuổi, thôn Hoa Lư, xã Cát Tiên 3) là một điển hình về sống vui, sống khỏe. Suốt 5-6 năm qua, cụ duy trì các hoạt động cộng đồng: sáng tập dưỡng sinh, đọc báo, chơi cờ; chiều chơi bóng cùng các cụ tại Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng. Cụ cho biết, cảm thấy vui, khỏe và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm dành cho NCT.

Ông Lê Quang Chường -Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 thăm tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hiện các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực chăm sóc hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, ngành y tế và các địa phương phối hợp thí điểm mô hình cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày, nâng cao chất lượng quản lý bệnh mạn tính, quyết tâm xây dựng môi trường sống thân thiện và phát huy tối đa trí tuệ, kinh nghiệm của thế hệ NCT trong thời kỳ mới.