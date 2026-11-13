Khẳng định vai trò kinh tế tư nhân

Công nhân Công ty Cổ phần Cơ khí Nông nghiệp và Xây dựng Điện Biên sang chiết gas.

Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Nông nghiệp và Xây dựng Điện Biên, hoạt động sản xuất, kinh doanh sang chiết gas duy trì ổn định, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện trách nhiệm đối với người lao động, Nhà nước. Hiện Công ty có 15 công nhân, với mức thu nhập mỗi tháng từ 10 - 12 triệu đồng/người. Bên cạnh tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp còn đóng góp khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách nhà nước.

Theo ông Trần Quốc Thể, Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Cơ khí Nông nghiệp và Xây dựng Điện Biên, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, để duy trì sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm cơ hội, tổ chức sản xuất phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Thực tế từ doanh nghiệp cho thấy, đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân không chỉ được thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận mà còn trực tiếp tạo ra việc làm và nguồn thu cho ngân sách. Mỗi doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định là thêm một nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Tại phường Mường Thanh, Công ty TNHH Duyên Hùng Điện Biên là một trong những doanh nghiệp đang phát huy vai trò đó. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất gạch của Công ty có công suất 20 triệu viên/năm, tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương. Tùy từng vị trí việc làm, người lao động có thu nhập bình quân từ 7,5 - 15 triệu đồng/tháng. Không chỉ cung ứng nguyên vật liệu phục vụ xây dựng cơ bản, doanh nghiệp còn đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Riêng năm 2026, công ty đã đóng góp gần 10 tỷ đồng.

Để duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm ổn định cho người lao động, doanh nghiệp xác định việc đồng hành, nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, doanh nghiệp kịp thời đề xuất, kiến nghị với chính quyền và các cơ quan chức năng giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Lưu Công Ruyên, Giám đốc Công ty TNHH Duyên Hùng Điện Biên cho biết: Để ổn định sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp luôn bám sát thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, người lao động. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất với chính quyền địa phương, các sở, ngành những giải pháp phù hợp, góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, để doanh nghiệp từng bước phát triển và đóng góp nhiều hơn cho địa phương.

Từ hoạt động của các doanh nghiệp có thể thấy, khi sản xuất được duy trì và mở rộng, lợi ích tạo ra không chỉ thuộc về doanh nghiệp. Người lao động có thêm việc làm, thu nhập ổn định; người dân có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh; ngân sách địa phương có thêm nguồn thu. Đây là những đóng góp trực tiếp và thiết thực của khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay toàn tỉnh có 1.798 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 45.000 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 299 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 48% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 412 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ 1.115 tỷ triệu đồng, 10.165 thành viên và 4.802 lao động. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 35% GRDP, sử dụng khoảng 65% lực lượng lao động của tỉnh.

Những con số trên cho thấy khu vực kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, khu vực này còn tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất và huy động thêm các nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Nhận thức rõ vai trò của kinh tế tư nhân, những năm qua, tỉnh đã quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho ngân sách. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh duy trì hiệu quả cơ chế “luồng xanh” trong hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Từ những doanh nghiệp duy trì sản xuất, tạo việc làm, đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách đến các mô hình kinh tế hợp tác tại cơ sở, thực tiễn cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vị trí trong nền kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh tỉnh tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tạo thêm động lực để khu vực tư nhân phát triển. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, bổ sung nguồn thu ngân sách và góp phần tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững.