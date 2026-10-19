Khẳng định vai trò 'đầu tàu' kinh tế

Mức tăng trưởng của thành phố cao nhất trong hơn 10 năm, cho thấy sức bật của kinh tế thành phố giữa nhiều khó khăn. Hiện nay, siêu đô thị này đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% cả nước. Những con số “biết nói” này tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” cả nước, đồng thời đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực để duy trì đà phát triển. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026, TPHCM cần tăng 13,23% trong quý IV. Trong 9 tháng, thu ngân sách của thành phố đạt hơn 676.900 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán; Giải ngân đầu tư công đạt 111.500 tỷ đồng, tương đương 75,5% kế hoạch. Kết quả này cao hơn bình quân cả nước, nhưng khối lượng còn lại rất lớn.

Trong 3 tháng cuối năm, TPHCM cần chuyển kế hoạch thành kết quả cụ thể ở từng ngành, dự án và cơ quan chịu trách nhiệm. Kịch bản quý IV năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp và xây dựng tăng 13,84%; Dịch vụ phải tăng 13,32%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 24,5%; doanh thu lưu trú tăng 40,7%; ăn uống tăng 36,1% và lữ hành tăng 27,1%. Những chỉ tiêu cao này đòi hỏi sức mua, năng lực cung ứng và tiến độ triển khai đồng bộ. Đồng thời, đầu tư công cần tiếp tục dẫn dắt, nhưng không thể chỉ nhìn vào tỷ lệ giải ngân. Mỗi công trình phải tạo thêm hạ tầng, việc làm và nhu cầu cho các ngành liên quan. Thành phố cũng phải thúc đẩy vốn tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án đã đăng ký. Trong 1.338 dự án, công trình và khu đất tồn đọng, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 669 trường hợp. Số còn lại cần được xử lý theo thẩm quyền, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Càng quan trọng hơn, chất lượng tăng trưởng của trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam phải đi cùng với các cải cách thực chất. Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của TPHCM đạt 91,41 điểm, nằm trong top 10 cả nước, tăng 11 bậc so với năm 2024 và 23 bậc so với năm 2023. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng thứ hạng này chỉ có ý nghĩa khi người dân, doanh nghiệp thấy hồ sơ được giải quyết thuận tiện, thông tin rõ ràng và phản ánh được xử lý hiệu quả. Theo kế hoạch điều tra xã hội học năm 2026, chỉ số hài lòng của người dân sẽ là cơ hội kiểm chứng năng lực của bộ máy hành chính thành phố. Các nội dung đánh giá sẽ gồm khả năng tiếp cận dịch vụ, tính công khai, chất lượng giải quyết thủ tục, thái độ phục vụ và xử lý phản ánh, kiến nghị. Kết quả khảo sát sẽ không nên dừng ở thu thập phiếu hay hoàn thành quy trình. Dữ liệu khảo sát 2026 sẽ bám sát hơn ở tiêu chí thủ tục có gây phiền hà, cơ quan/đơn vị có chậm trễ, dịch vụ có khó tiếp cận không và nguyên nhân nằm ở quy định, công nghệ hay cách thực thi. Khi kết quả này được dùng để điều chỉnh quy trình và xác định trách nhiệm, đo lường sự hài lòng của người dân mới trở thành công cụ cải cách thực chất, hiệu quả, thay vì chỉ dựa vào bảng điểm hình thức.

Mục tiêu tăng trưởng là phép thử năng lực quản trị. Do đó, thành phố cần tăng tốc giải ngân, tháo gỡ dự án, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng chất lượng phục vụ. Đặc biệt, tăng trưởng bền vững đòi hỏi nguồn lực được khơi thông, cơ hội kinh doanh mở rộng và người dân thấy lợi ích trong tương tác hằng ngày với chính quyền. Thành tích kinh tế và sự hài lòng của người dân phải bổ trợ nhau chặt chẽ trong nền hành chính hiệu quả, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.