Khẳng định vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị

Hội thảo giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị năm 2026.

Tại Lạng Sơn, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp, ngành quan tâm triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Thực tiễn cho thấy, cơ hội tham gia của phụ nữ trong đời sống chính trị, xã hội ngày càng được mở rộng. Nhiều phụ nữ đã được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm; vai trò, vị trí của phụ nữ trong các cơ quan, tổ chức và trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Lạng Sơn có 14/50 đại biểu HĐND cấp tỉnh là nữ, chiếm tỷ lệ 28%; ở cấp xã có 422/1.271 đại biểu HĐND là nữ, chiếm tỷ lệ 33,2%. Đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện có 356 người; trong đó cán bộ nữ là 89 người, chiếm 25%.

Tại hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng để nâng cao vị thế, phát huy vai trò của nữ lãnh đạo trong hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; thường xuyên quy hoạch, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ nữ; đổi mới hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; đồng thời phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu tại hội thảo.

Bà Hoàng Thị Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Quan chia sẻ, trong tổng số 28 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý xã có 17 đồng chí nữ, chiếm 60,7%. Điều này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ, đồng thời khẳng định năng lực, vai trò và những đóng góp tích cực của phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý của xã. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm phát hiện những cán bộ có năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và triển vọng phát triển để bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và tạo nguồn lâu dài.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn Trịnh Tiến Duy cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở tỉnh vẫn còn những khó khăn như: nguồn cán bộ nữ ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nhất là cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ ở cơ sở. Ở một số địa phương, tình trạng định kiến giới và quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ vẫn còn thấp, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một bộ phận phụ nữ còn thiếu tự tin, chưa mạnh dạn phấn đấu, môi trường và điều kiện phát triển cán bộ nữ chưa thực sự đồng đều.

Giám đốc Sở Nội vụ Lạng Sơn Trịnh Tiến Duy phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá thực chất cơ hội, điều kiện để phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; làm rõ những kết quả đạt được và những khoảng cách còn tồn tại. Trong đó, các ý kiến phân tích nguyên nhân liên quan đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bố trí, sử dụng và đánh giá cán bộ nữ; đồng thời đề xuất giải pháp tạo nguồn, phát triển đội ngũ và xây dựng môi trường phù hợp để phụ nữ phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn.