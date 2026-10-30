Khẳng định vai trò của lực lượng CAND trong bảo đảm ANTT giai đoạn 1975-1996

Nhằm làm rõ hơn những vấn đề lịch sử CAND sau 20 năm đất nước hoàn toàn thống nhất; tiếp tục khẳng định, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của lực lượng CAND, ngày 30/10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “CAND Việt Nam bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ 1975-1996, vai trò, đóng góp và một số kinh nghiệm”.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương phát biểu tại hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì và điều hành hội thảo. Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an điều hành hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các địa phương; đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND…

Trong lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, giai đoạn 1975-1996 là một thời kỳ đặc biệt quan trọng. Sau thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, cả nước cùng bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ biên giới của Tổ quốc, từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội và tiến hành công cuộc Đổi mới từ năm 1986.

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Khương điều hành hội thảo.

Những năm tháng đầy cam go, thử thách đó, lực lượng CAND Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, được sự chở che, giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp của QĐND, các ban, bộ, ngành và lực lượng có liên quan đã nêu cao tinh thần cách mạng, chủ động, sáng tạo đập tan mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội.

Những thành tựu, chiến công của lực lượng CAND thời kỳ 1975-1996 không chỉ góp phần quan trọng giữ vững nền độc lập, chủ quyền và sự ổn định của đất nước, mà còn đúc kết nên những bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Minh Khương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm, phân tích, làm rõ những đặc điểm nổi bật, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT; vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; đánh giá toàn diện, sâu sắc những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trên các mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội; gắn liền với những chuyên án, địa bàn và tấm gương hy sinh quên mình của các thế hệ CBCS; khẳng định những bài học về thế trận ANND gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, sự đùm bọc, chở che của nhân dân với sự phối hợp đồng bộ giữa CAND với QĐND cùng các bộ, ngành, địa phương.

Trên cơ sở thực tiễn lịch sử thời kỳ 1975-1996, làm rõ những yếu tố tạo nên thành công; đúc rút những yếu tố tạo nên thành công; đúc rút những kinh nghiệm quý báu có giá trị thực tiễn cao để vận dụng vào công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh và hội nhập toàn diện của đất nước…

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm; với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao. Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “CAND Việt Nam bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ 1975-1996, vai trò, đóng góp và một số kinh nghiệm” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương nhấn mạnh: Hội thảo làm rõ bối cảnh, tính chất đặc thù và những thách thức của nhiệm vụ bảo đảm ANTT thời kỳ 1975-1996. Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng CAND phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, gián điệp, biệt kích; tình hình chiến tranh bảo vệ biên giới, hoạt động của tổ chức FULRO và những khó khăn về kinh tế, xã hội. Từ năm 1986, công cuộc Đổi mới và những biến động của tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa và xử lý các nguy cơ đe dọa ANTT.

Hội thảo đã tạo diễn đàn khoa học để trao đổi, góp phần làm rõ một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND – thời kỳ 1975-1996, qua đó, đánh giá vai trò, đóng góp và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác Công an hiện nay. Ban tổ chức đã nhận được 56 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, Công an các đơn vị, địa phương gửi đến hội thảo.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND vừa kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, vừa từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động, thích ứng với yêu cầu bảo vệ đất nước trong điều kiện hòa bình, xây dựng và đổi mới; đây là đặc điểm nổi bật làm nên tính chất riêng biệt của giai đoạn lịch sử này.

Hội thảo đã làm nổi bật bản lĩnh chính trị, vai trò, đóng góp và nghệ thuật đấu tranh bảo vệ an ninh, ANTT của lực lượng CAND; khẳng định vai trò của nhân dân và sức mạnh phối hợp của lực lượng CAND với các lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Thực tiễn giai đoạn 1975-1996 cho thấy, bảo vệ ANTT là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó CAND giữ vai trò nòng cốt. Việc dựa vào nhân dân, phát huy vai trò quần chúng, củng cố cơ sở chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, cùng sự phối hợp giữa CAND với QĐND, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong giải quyết các vấn đề ANTT...

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương và các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo đã đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị đối với công tác Công an hiện nay. Các tham luận đã góp phần làm rõ những bài học cơ bản: Kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo và xử lý các nguy cơ từ sớm; đổi mới tư duy, phương pháp công tác phù hợp với yêu cầu thực tiễn; kết hợp chặt chẽ bảo đảm ANTT với phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại; bài học về thế trận lòng dân và dựa vào nhân dân; tăng cường phối hợp giữa CAND với QĐND và các lực lượng liên quan; chú trọng xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương khẳng định, hội thảo góp phần làm sáng tỏ vai trò, đóng góp của lực lượng CAND trong một giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách của đất nước; đồng thời khẳng định bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ CBCS Công an trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Những kết quả nghiên cứu và bài học kinh nghiệm được khái quát tại hội thảo là nguồn tư liệu có giá trị, góp phần gắn nghiên cứu lịch sử với phát triển lý luận, gắn giáo dục truyền thống với nâng cao chất lượng công tác Công an trong tình hình mới.