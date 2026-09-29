Khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn 462.000 bài dự thi – sức lan tỏa rộng khắp trong tuổi trẻ

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai từ tháng 3/2026 theo Kế hoạch số 450-KH/TWĐTN-CTĐ ngày 17/3/2026.

Toàn cảnh sự kiện.

Ngay sau khi Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 được triển khai ở cấp Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn hưởng ứng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và thường xuyên đôn đốc, giao ban trong quá trình thực hiện.

Phát biểu Cuộc thi năm nay tiếp nhận 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài, tương đương 132,45% so với năm 2025 và bằng hơn 200% chỉ tiêu đặt ra năm 2026. Có 04 đơn vị có số lượng bài dự thi nổi bật gồm: Tỉnh đoàn Hưng Yên 166.307 bài; Thành đoàn Hà Nội 144.705 bài; Ban Thanh niên Quân đội 35.919 bài; Ban Thanh niên Công an nhân dân 34.591 bài.

Cuộc thi cũng trao giải cho các tập thể có thành tích nổi bật trong triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia.

Kết quả trên cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của Cuộc thi trong các cấp bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo và tổ chức triển khai sâu rộng của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức cuộc thi

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi năm 2026, Trung ương Đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từ khâu tiếp nhận, quản lý, duyệt bài đến tổ chức chấm thi. Toàn bộ bài dự thi được tiếp nhận trên website của Cuộc thi; nền tảng đồng thời tích hợp các tính năng quản trị, giúp các cấp bộ Đoàn theo dõi số lượng bài dự thi của đơn vị và tổ chức chấm bài trực tuyến ở cấp tỉnh, cấp Trung ương.

Việc triển khai quy trình trên nền tảng số góp phần nâng cao tính khoa học, công khai, minh bạch trong tổ chức và chấm thi; đồng thời tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn chủ động theo dõi tiến độ, đôn đốc và tổ chức Cuộc thi đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cuộc thi được tổ chức với 6 loại hình gồm Báo, Tạp chí, Phát thanh, Truyền hình, Video và Đồ họa, tạo không gian để đoàn viên, thanh niên thể hiện nội dung chính luận bằng nhiều phương thức, phù hợp với môi trường truyền thông hiện đại. Đặc biệt, sản phẩm Đồ họa tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên, giúp chuyển tải các nội dung chính luận bằng hình thức trực quan, sinh động, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin trên môi trường số.

Nội dung chính luận ngày càng gần với những vấn đề thanh niên quan tâm

Các tác phẩm dự thi năm nay đa dạng về nội dung, cách tiếp cận và hình thức thể hiện, phản ánh nhiều vấn đề thời sự gắn với đời sống xã hội và thanh niên. Nhiều tác phẩm tập trung vào những nội dung như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quyền con người và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Đáng chú ý, nhiều tác giả trẻ lựa chọn cách tiếp cận gần gũi với đời sống, khai thác các phương thức truyền thông hiện đại để chuyển tải nội dung chính luận. Những góc nhìn mới, cách thể hiện sáng tạo góp phần đưa các vấn đề chính trị, tư tưởng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Qua Cuộc thi, Trung ương Đoàn tiếp tục nhận thấy yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên theo hướng tăng tính tương tác, đối thoại, phát huy vai trò chủ thể của người trẻ và thích ứng với môi trường truyền thông số.

Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm độc lập theo từng loại hình và thống nhất kết quả trao giải trên cơ sở chất lượng thực tế của các tác phẩm.

Đại diện Trung ương Đoàn vinh danh Hội đồng Ban Giám khảo.

Tại Lễ trao giải, 59 tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của Cuộc thi.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của Cuộc thi cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của Cuộc thi cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải B.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của Cuộc thi cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải C.

Ban tổ chức trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cùng cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định của Cuộc thi cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích.

Đối với các tác giả chưa thể góp mặt tại đầu cầu Hà Nội, Ban Tổ chức đã ủy quyền và phối hợp cùng các tỉnh, thành đoàn tổ chức trao giải trực tiếp ngay tại các điểm cầu trực tuyến.

Bên cạnh giải thưởng dành cho các tác phẩm, Cuộc thi cũng trao giải tập thể Tỉnh đoàn Hưng Yên là tập thể có thành tích nổi bật trong triển khai, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tiếp tục xây dựng hệ sinh thái truyền thông số của tuổi trẻ

Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổ chức Đoàn phải đổi mới phương thức giáo dục thanh niên; trên không gian mạng cần hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe và nói bằng cách thanh niên hiểu; đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả.

Từ thực tiễn triển khai Cuộc thi năm 2026, Trung ương Đoàn xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường ứng dụng công nghệ và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thanh niên trong môi trường số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên có năng lực nghiên cứu, viết và sáng tạo nội dung; xây dựng các sản phẩm truyền thông đa nền tảng; nâng cao năng lực nhận diện, kiểm chứng thông tin cho thanh niên; đồng thời tạo thêm môi trường để người trẻ tham gia trực tiếp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua đó, Cuộc thi không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần hình thành và phát huy lực lượng thanh niên có bản lĩnh, năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và trách nhiệm trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.