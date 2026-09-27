Khẳng định uy tín và năng lực nắm bắt cơ sở

Ba khâu đột phá được xác định rõ gồm: Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.

Thứ ba, bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá. Có thể thấy, việc chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, khu dân cư không chỉ phù hợp với mô hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, mà còn để cán bộ cơ sở thể hiện uy tín, bản lĩnh, năng lực sâu sát và khả năng nắm bắt tình hình, địa bàn.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội đã tạo nên một “ma trận” thông tin, khiến không ít người dân gặp khó khăn trong việc phân biệt đúng - sai, thật - giả. Nguồn cung cấp thông tin ngày càng đa dạng, phức tạp, trong đó có những thông tin xấu, độc, tin giả, bịa đặt, xuyên tạc nhằm phục vụ ý đồ của chủ thể phát tán.

Ngay cả với những người có khả năng tổng hợp, phân tích và kiểm chứng, việc xác thực thông tin không phải lúc nào cũng đơn giản. Với những người thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin, việc tiếp nhận thông tin sai lệch có thể từng bước tác động đến suy nghĩ và hành động.

Trong môi trường mạng xã hội, các nguồn phát tán thông tin xấu, độc, tin giả rất đa dạng; nhiều hoạt động có tính chất xuyên biên giới, khiến việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý gặp không ít khó khăn. Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của các thuật toán, thông tin có thể được lan truyền nhanh chóng, len lỏi tới từng thôn xóm, gia đình có kết nối internet.

Bên cạnh sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt của các cơ quan chức năng ở tầm vĩ mô, những thông tin chính xác, kịp thời, có tính định hướng và sức thuyết phục tại cơ sở chính là “liều vắc xin” hữu hiệu, góp phần hạn chế sự xâm nhập, lan truyền của “virus tin xấu, độc”.

Không ai có thể nắm vững địa bàn, hiểu tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của người dân hơn cán bộ cơ sở. Đó cũng là lý do Kế hoạch số 104-KH/TU đặt yêu cầu kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.

Thông tin xấu, độc, tin giả sẽ khó có cơ hội lan rộng khi người dân có khả năng tự kiểm chứng và có điểm tựa từ những nguồn thông tin chính thức, đáng tin cậy, có sức thuyết phục. Trong thế giới thông tin thực - ảo đan xen hiện nay, vai trò định hướng, dẫn dắt của đội ngũ cán bộ cơ sở càng cần được khẳng định, góp phần “nâng cao sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội”.

Để làm tốt vai trò, nhiệm vụ đó, đội ngũ cán bộ cơ sở không chỉ cần có kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, mà còn phải thực sự là những tấm gương sáng ở địa phương. “Ma trận” thông tin càng phức tạp thì càng cần tới sức ảnh hưởng của những người có uy tín. Minh chứng điển hình là các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số đã và đang phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người cũng nhấn mạnh: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Vai trò và tính nêu gương của cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở, có ý nghĩa quan trọng trong việc làm chủ mặt trận thông tin, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đó cũng chính là những hạt nhân để từng bước xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn, chuẩn mực trong xã hội và trên không gian số. Khi cán bộ cơ sở thực sự gần dân, hiểu dân, nói dân nghe và làm dân tin, uy tín không chỉ trở thành phẩm chất của người cán bộ, mà còn trở thành một nguồn lực quan trọng để củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.