Khẳng định trách nhiệm quốc tế, tạo thêm động lực phát triển

Khẳng định sự coi trọng đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trụ cột của Liên Hợp Quốc

Chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề "Khôi phục niềm tin, kiến tạo chuyển đổi: Một Liên Hợp Quốc mang lại lợi ích cho tất cả các nước" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trụ cột của Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị chung của nhân loại. Đây cũng là thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ, sáng 20/2/2026. Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong giai đoạn mới, đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; yêu cầu lớn đặt ra là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở thêm cơ hội hợp tác, kết nối Việt Nam sâu rộng hơn với những dòng chảy phát triển mới của thế giới, đồng thời nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị toàn cầu, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận, nhấn mạnh thông điệp về củng cố lòng tin và cùng chung tay hành động để những chuyển dịch lớn của thế giới mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học kinh nghiệm của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai...

Ý nghĩa của hoạt động này không chỉ nằm ở việc truyền tải thông điệp đối ngoại của Việt Nam, mà còn ở khả năng đưa kinh nghiệm phát triển của đất nước vào các cuộc thảo luận chung của cộng đồng quốc tế. Những đóng góp của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc trong thời gian qua đã tạo nền tảng để tiếp tục phát huy vai trò này. Việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, được biết đến với tên gọi Công ước Hà Nội; đảm nhiệm các trọng trách quốc tế; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cùng nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực phát triển bền vững, bình đẳng giới và hợp tác đa phương đã thể hiện tinh thần chủ động đóng góp và đóng góp hiệu quả, thực chất của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những vấn đề chung của toàn cầu.

Đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu

Tại Hoa Kỳ, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả theo hướng cân bằng, hài hòa, bền vững và cùng có lợi.

Hơn ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố; kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành động lực quan trọng; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đạt nhiều kết quả tích cực. Quan hệ song phương cũng mở rộng sang những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những kết quả đó tạo cơ sở để quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện đòi hỏi hai bên tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa các nhận thức chung bằng những chương trình, dự án và cơ chế phối hợp có hiệu quả thực tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền, Quốc hội Hoa Kỳ; tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ; gặp gỡ nhân sĩ, trí thức người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hoạt động với các tổ chức tham gia giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, cũng được chú trọng.

Các hoạt động này mở thêm kênh trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước; đồng thời tăng cường hiểu biết và tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ. Ý nghĩa của chuyến công tác không chỉ ở việc duy trì tiếp xúc cấp cao, mà còn ở việc tạo thêm động lực và điều kiện để các cam kết hợp tác được triển khai cụ thể.

Một trọng tâm trong định hướng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian tới, theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng là những lĩnh vực đã được Việt Nam xác định ưu tiên cho giai đoạn phát triển mới, cũng là những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác để cùng phát triển bền vững như: công nghệ tiên tiến, năng lượng sạch và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao...

Trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số và đào tạo nhân lực có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Hợp tác năng lượng cũng mở ra những cơ hội đáng kể. Nhu cầu tăng công suất phục vụ phát triển kinh tế, cùng mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đặt ra yêu cầu huy động thêm nguồn lực về vốn, công nghệ và chuyên môn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng, lưới điện, lưu trữ năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Cùng với đó, hai nước có thể tăng cường liên kết giữa các nhà đầu tư Hoa Kỳ với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại các sản phẩm công nghệ tiên tiến, kết nối logistics và xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, có khả năng chống chịu cao hơn. Đây là những hướng hợp tác có thể tạo ra giá trị lâu dài, thay vì chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô thương mại và đầu tư.

Chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phát triển

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ vừa khẳng định trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, củng cố quan hệ với Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và các đối tác; đồng thời tranh thủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tại Liên Hợp Quốc, Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, tích cực đóng góp vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, qua đó củng cố uy tín và vị thế trong hợp tác đa phương. Tại Hoa Kỳ, trọng tâm là tiếp tục triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, mở rộng hợp tác ở những lĩnh vực có lợi ích tương đồng, nhất là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Trong điều kiện Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại không chỉ đặt ra yêu cầu mở rộng quan hệ mà còn phải góp phần tạo lập những điều kiện thuận lợi cho phát triển. Hiệu quả của chuyến công tác không chỉ thể hiện ở những trao đổi cấp cao mà còn ở khả năng chuyển hóa các định hướng hợp tác thành cơ chế, chương trình và dự án cụ thể.

Đó là cách để vị thế đối ngoại được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, để quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đồng thời khẳng định đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.