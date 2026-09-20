Khẳng định tốt vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo cho người lao động

Công đoàn Thành phố luôn quan tâm, chăm lo cho người lao động.

Bảo vệ quyền lợi và phát triển đoàn viên từ cơ sở

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn của cả nước, đồng thời là nơi tập trung đông công nhân, lao động với nhiều loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quan hệ lao động đa dạng. Hiện, thành phố có hơn 23.000 công đoàn cơ sở, hơn 2,4 triệu đoàn viên công đoàn và gần 7,2 triệu công nhân, viên chức, lao động. Với quy mô lớn này vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm nặng nề, tạo áp lực để Công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Loan cho biết nhận thức sâu sắc "công đoàn phải luôn hành động, luôn lắng nghe thì mới có đủ uy tín và vai trò thực chất", các cấp Công đoàn thành phố đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động. Vai trò của các Tổ công tác quản lý địa bàn và Công đoàn phường, xã, đặc khu được phát huy tối đa trong việc tiếp cận doanh nghiệp, người lao động để phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2026, dù gặp khó khăn do mô hình tổ chức mới và áp lực chỉ đạo trên diện rộng, các cấp công đoàn thành phố đã phát triển thêm 72.112 đoàn viên và thành lập mới 277 công đoàn cơ sở; đồng thời, đã giới thiệu 8.067 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 1.187 người được kết nạp.

Song song đó, hoạt động đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động được chú trọng toàn diện. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hơn 26.000 lượt đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hơn 20.000 hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động về lương, thưởng, thời gian làm việc, an toàn lao động, bữa ăn, môi trường làm việc đã được giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các gia đình đoàn viên, người lao động từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết trên chuyến tàu Công đoàn.

Đã có gần 14.000 bản thỏa ước lao động tập thể đang được thực hiện với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, chẳng hạn như duy trì mức lương cao hơn 5-10% so với lương tối thiểu vùng, hỗ trợ tiền nhà trọ, giữ trẻ, bảo hiểm tự nguyện, khám sức khỏe định kỳ...

Chăm lo toàn diện, bền vững

Đi đôi với nhiệm vụ đại diện bảo vệ, công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động được các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ, hướng về cơ sở và mang tính thiết thực. Trong năm đầu thực hiện mô hình tổ chức mới, Công đoàn thành phố đã chăm lo cho hơn 2 triệu lượt đoàn viên, người lao động qua các chương trình như: Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn, Bữa cơm Công đoàn, khám sức khỏe, tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ đoàn viên, hỗ trợ tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo...

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác chăm lo có sự đổi mới mạnh mẽ. Dịp Tết Bính Ngọ, các cấp Công đoàn thành phố đã hỗ trợ gần 2,9 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 3.772 tỷ đồng, nổi bật là chương trình chuyển khoản trực tiếp 350 tỷ đồng cho 350.000 công nhân lao động khó khăn (1 triệu đồng/người)

Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Cường ký biên bản ghi nhớ hợp tác, triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác chăm lo ngày càng thể hiện rõ tính toàn diện, bền vững đó là sự quan tâm chăm lo về nơi an cư lạc nghiệp, về sức khỏe cho người lao động. Đối với vấn đề về nhà ở, Liên đoàn Lao động thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều đơn vị, trong đó có tập đoàn Hoa Sen, LNT 7979, Phú Cường, IPC để triển khai nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua với quy mô khoảng 125.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với các hoạt động chăm lo tới sức khỏe của người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn thành phố đã cùng các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động, chương trình chăm sóc sức khỏe, tầm soát bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo cho đoàn viên, lao động. Theo Liên đoàn Lao động thành phố, tổng hợp 6 tháng đầu năm 2026, Công đoàn thành phố đã chăm lo cho gần 3,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí lên tới hơn 3.817 tỷ đồng.

Xác định yêu cầu trong giai đoạn tới, bà Nguyễn Kim Loan cho biết, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả đại diện, đối thoại và thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới công tác chăm lo theo hướng toàn diện, bền vững, lấy nhu cầu thực chất của đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Đồng thời, Công đoàn phối hợp các cơ sở y tế triển khai các chương trình tầm soát bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của người lao động trong tình hình mới.