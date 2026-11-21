Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) trả lời PV.

Nhìn nhận tổng thể kết quả công tác lập pháp tại Kỳ họp, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, các đại biểu Quốc hội đã làm việc tâm huyết, trách nhiệm và dành nhiều tâm trí để đóng góp, hoàn thiện các dự án luật và các nghị quyết. Việc Quốc hội xem xét thông qua các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục bất cập về đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế, đầu tư, điện lực, phát triển đô thị... cùng các nội dung về xử lý nợ thuế, lệ phí môn bài được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý minh bạch, thông thoáng, tạo cú hích cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, việc thực hiện các cam kết sau phiên chất vấn trong lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, cùng với việc triển khai đồng bộ các luật về y tế, an sinh xã hội… sẽ là cơ sở tốt để chăm lo tốt hơn sức khỏe của người dân, tạo nền tảng để người dân và doanh nghiệp yên tâm cống hiến, sản xuất kinh doanh.

Cùng chung nhận định về chất lượng công tác lập pháp, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) nhận định, dù khối lượng công việc tại Kỳ họp rất lớn nhưng các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng, tập trung cho ý kiến trực tiếp vào từng điều khoản cụ thể, giúp nhiều dự án luật được tiếp thu, chỉnh lý căn bản và thông qua với tỷ lệ tán thành trên 90%. Điểm đột phá trong tư duy làm luật hiện nay là luật chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) trả lời phỏng vấn.

"Điều quan trọng nhất sau Kỳ họp là Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát Chính phủ trong việc ban hành đồng thời các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm đúng tinh thần của luật để các đạo luật sớm đi vào cuộc sống, tạo cơ sở cho các địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ trên 10% trong năm 2027", đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Đề cập các dự án luật được quan tâm tại Kỳ họp lần này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, Kỳ họp có nhiều nội dung được bàn thảo gắn liền với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Các nội dung này sẽ tác động rất lớn tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của đất nước, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các địa phương và cơ quan làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ kỳ vọng, sau Kỳ họp này, các cơ quan, đặc biệt là Chính phủ, sẽ tiếp tục ban hành văn bản quy định chi tiết, có hiệu lực đồng thời với các luật nhằm tạo cơ sở cho các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mỗi địa phương từ trên 10% và của cả nước đạt đúng mục tiêu Trung ương đặt ra.

Đánh giá về ý nghĩa của việc Quốc hội xem xét thông qua nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh tại Kỳ họp thứ 2, đại biểu Lê Trọng Hòa (đoàn Quảng Ninh) nhận định, các nội dung này cụ thể hóa đường lối, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trên ba phương diện cốt lõi. Thứ nhất, hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ các công trình trọng yếu, mở rộng phạm vi sang hạ tầng mới, tạo điều kiện để Quân đội, Công an và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo. Thứ hai, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, xác lập cơ chế bảo vệ dữ liệu quốc gia, dữ liệu cốt lõi – yếu tố tạo nên "lá chắn" pháp lý cần thiết khi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mở rộng trên không gian số. Thứ ba, siết chặt công tác quản lý gắn với tháo gỡ "điểm nghẽn", chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó cắt giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn.

Đối với địa bàn chiến lược có cả biên giới trên đất liền và trên biển, nhiều cửa khẩu, cảng biển, khu công nghiệp, công trình năng lượng như thành phố Quảng Ninh, đại biểu Lê Trọng Hòa nhấn mạnh, các nội dung này là cơ sở quan trọng để lực lượng vũ trang thành phố cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.