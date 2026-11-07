Khẳng định tiếng nói của Việt Nam tại diễn đàn hợp tác truyền thông hàng đầu thế giới

Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới lần thứ 7. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 7/11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới lần thứ 7 với chủ đề “Truyền thông trong kỷ nguyên AI: Từ sứ mệnh đến hành động”.

Tham dự sự kiện có các Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc: Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương; Doãn Lực, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh; lãnh đạo đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị-Tân Hoa xã và thành phố Bắc Kinh, cơ quan của Liên hợp quốc, các hãng truyền thông, báo chí, cơ sở nghiên cứu hàng đầu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu Báo Nhân Dân tham dự hội nghị; cùng dự, về phía Việt Nam, có các đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao đổi với bà Xi Yanchun, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoa xã tại lễ khai mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Doãn Lực, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh cho biết, kể từ năm 2009 được thành lập tại Thủ đô Bắc Kinh đến nay, Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới đã trở thành nền tảng quan trọng trong giao lưu và hợp tác giữa các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, góp phần quan trọng trong tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa các quốc gia.

Ông Doãn Lực cho biết Bắc Kinh là một thành phố có bề dày văn hóa, lịch sử lâu đời, đồng thời cũng là một thành phố hết sức coi trọng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với hàng trăm trường đại học, cơ sở nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc và thế giới. Đặc biệt, Bắc Kinh là nơi hơn 180 hãng thông tấn, báo chí, truyền thông chính thống trên thế giới đặt cơ quan thường trú đại diện. Bắc Kinh cũng liên tục tổ chức các sự kiện quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân.

Ông Doãn Lực, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Ông Doãn Lực khẳng định, Hội nghị là cơ hội quan trọng để giới truyền thông trên thế giới tăng cường hiểu biết về Bắc Kinh, Trung Quốc cũng như tập trung đưa tin các sự kiện lớn. Ông cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, Bắc Kinh tiếp tục phát huy tốt vai trò cửa sổ đưa Trung Quốc đến với thế giới và giới thiệu thế giới với người dân Bắc Kinh nói riêng, Trung Quốc nói chung.

Phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc, ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh bối cảnh thời đại ngày nay với sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, mang đến cả thách thức và cơ hội cho báo chí, truyền thông. Đồng thời đề xuất 4 hướng hợp tác truyền thông thế giới trong tình hình hiện nay:

Ông Lý Thư Lỗi, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu đề dẫn. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thứ nhất, nhờ tác dụng của AI, nội dung các sản phẩm báo chí truyền thông trở nên phong phú đa dạng hơn, giúp sưu tầm, phân tích thông tin và dữ liệu, góp phần làm nội dung sinh động hơn, nhưng cần bảo đảm tính chân thực, vai trò con người làm trung tâm;

Thứ hai, truyền thông chuyển đổi và phát triển, tạo dư địa và động lực đủ lớn cho chuyển đổi truyền thông; trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng rộng rãi hơn, hợp tác dựa trên tôn trọng bản quyền, pháp luật quốc tế và trong nước, hợp tác trong huấn luyện mô hình, hợp tác đào tạo nhà báo trẻ;

Thứ ba, thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa các nền văn minh, thông qua các hình thức hợp tác truyền thông góp phần giảm khoảng cách về văn hóa, tăng sự đa dạng và tính độc đáo của văn hóa các nước, đưa tin, truyền thông chung, đa phương để ra đời các tác phẩm chung chủ đề nhưng mang đặc sắc riêng;

Thứ tư, hoàn thiện quản trị trí tuệ nhân tạo, tạo ra sản phẩm chung cho cả thế giới, giải quyết những bài toán chung của cả nhân loại, giảm khoảng cách và chênh lệch số.

Phát biểu ý kiến trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) đã hiện diện ngay trong các tòa soạn báo chí: tại bàn làm việc của phóng viên, trên bàn biên tập của biên tập viên và trong phòng điều hành sản xuất. AI đang làm thay đổi cách thức chúng ta thu thập tin tức, sản xuất nội dung, quản lý hoạt động và tiếp cận công chúng, mang lại hiệu quả cao hơn, các hình thức thể hiện phong phú hơn và những kênh truyền tải rộng mở hơn.

Tuy nhiên, mọi cuộc cách mạng đều có mặt trái. Thông tin sai lệch giờ đây có thể được sản xuất ở quy mô công nghiệp; một video giả mạo hay một giọng nói tổng hợp chỉ cần một chiếc máy tính xách tay, thậm chí một chiếc điện thoại di động là có thể tạo ra. Các thuật toán ưu tiên sự chú ý hơn là sự thấu hiểu đang làm gia tăng định kiến và đẩy công chúng vào những "phòng dội âm thông tin" khép kín. Đồng thời, một khoảng cách mới về AI đang hình thành: giữa các nền tảng công nghệ và các tòa soạn báo chí, giữa những quốc gia có khả năng thiết lập luật chơi và những quốc gia chỉ có thể đi theo các luật chơi đó.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trong bối cảnh trên, khẳng định vai trò của truyền thông chính thống không hề suy giảm trong kỷ nguyên AI, mà vai trò ấy đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, đồng chí Lê Quốc Minh đã đề xuất ba hành động:

Thứ nhất, chủ động làm chủ AI, lấy con người làm trung tâm: xây dựng các chuẩn mực biên tập rõ ràng, minh bạch với công chúng về việc sử dụng AI và bảo đảm có sự kiểm chứng của con người trước khi xuất bản. Luật Báo chí mới và Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam cùng được thông qua trong năm 2025 đều thể hiện tinh thần này.

Thứ hai, bảo vệ giá trị của báo chí chuyên nghiệp. Các cơ quan báo chí đầu tư vào việc sản xuất nội dung đã được kiểm chứng cần được ghi nhận và đền bù thỏa đáng khi những nội dung đó được các hệ thống AI sử dụng. Cùng nhau chung sức đồng lòng sẽ tạo vị thế đàm phán vững mạnh hơn.

Thứ ba, thu hẹp khoảng cách về AI thông qua việc chia sẻ các công cụ, phối hợp đào tạo và xây dựng mạng lưới kiểm chứng thông tin xuyên biên giới nhanh chóng; đồng thời duy trì những cơ chế cởi mở, bao trùm như Hội nghị Thượng đỉnh lần này, nơi sự đồng thuận và hiểu biết chung được chuyển hóa thành những hành động cụ thể.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng khi Báo Nhân Dân và Tân Hoa xã đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời mong muốn sớm chuyển hóa thỏa thuận này thành những kết quả cụ thể thông qua trao đổi nội dung, phối hợp đưa tin, trao đổi phóng viên và chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi số, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai cơ quan báo chí ngày càng gắn bó, sâu sắc và thực chất hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông thế giới là cơ chế giao lưu hợp tác do Tân Hoa xã và nhiều hãng truyền thông chính thống thế giới khởi xướng từ năm 2009. Hội nghị năm nay do Tân Hoa xã và Chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng chủ trì đăng cai tổ chức, với sự tham gia của gần 500 đại biểu đến từ 330 hãng truyền thông chính thống, tổ chức nghiên cứu, cơ quan chính phủ của 112 quốc gia và các tổ chức của Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế tham dự. Đây là kỳ hội nghị có quy mô lớn nhất về số lượng quốc gia, vùng lãnh thổ; số lượng tổ chức và tầm mức của các đại biểu tham dự, tạo ra nền tảng quan trọng để các bên trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi, kết nối nhu cầu hợp tác, thúc đẩy những mối quan tâm chung của truyền thông toàn cầu thành các chủ đề hợp tác, biến nhận thức chung thành hành động thiết thực.