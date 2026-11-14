Khẳng định thương hiệu thành phố sự kiện thể thao

Đà Nẵng tiếp tục được chọn đăng cai Giải đua thuyền rowing biển vô địch U19 và U23 quốc gia năm 2027 sau thành công của giải đấu do thành phố đăng cai năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Dấu ấn những giải đấu

Từ đầu năm 2026 đến nay, các giải đấu, hoạt động thể thao mang đến không khí tranh tài sôi động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh sân chơi phong trào, thành phố tổ chức thành công giải thể thao thành tích cao cấp quốc gia và quốc tế ở các môn như: bơi, lặn, đua thuyền rowing, canoeing, sailing, ván chèo đứng, vật, bóng chuyền bãi biển, bowling, bóng ném bãi biển, bóng rổ 5x5, cầu lông, bóng bàn, pickleball, cờ tướng… Điểm chung tại các giải đấu là thành phố chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên tranh tài.

Tại Giải bơi lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2026 tổ chức tại Đà Nẵng, đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của thành phố. Chính sự chu đáo đã tạo tâm lý và tinh thần thoải mái cho vận động viên tranh tài, mang đến những trận đấu kịch tính.

Theo ông Phạm Hồng Lĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những đơn vị uy tín để đơn vị phối hợp tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống các giải bơi cấp quốc gia. Trong quá trình giải diễn ra, đơn vị nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị tại địa phương, nên công tác tổ chức diễn ra thuận lợi. Thành công của các giải đấu là cơ sở để hiệp hội tiếp tục đưa những sân chơi hấp dẫn đến Đà Nẵng trong tương lai.

Đồng quan điểm, ông Lâm Quang Thành, Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho hay, Đà Nẵng có hồ Đồng Nghệ cùng bãi biển dài và đẹp, rất thuận lợi để tổ chức các giải đua thuyền. Sự quan tâm của chính quyền và ngành thể thao địa phương cũng mang đến nhiều điều kiện thuận lợi để vận động viên đến thi đấu, lưu trú và tham quan.

Năm 2026, nhiều sân chơi hấp dẫn như Giải sailing vô địch trẻ quốc gia, Giải ván chèo đứng vô địch trẻ quốc gia và Cúp các câu lạc bộ toàn quốc, Giải đua thuyền rowing biển vô địch quốc gia, Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia đã diễn ra thành công ấn tượng tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng được chọn là điểm đến của nhiều giải bơi cấp quốc gia và quốc tế trong năm 2027. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Tiếp tục được tín nhiệm

Theo hệ thống giải thi đấu thể thao năm 2027 do Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành, Đà Nẵng tiếp tục được chọn đăng cai nhiều giải đấu cấp quốc gia, gồm: Giải vô địch bóng ném bãi biển, Giải vô địch và vô địch các đội mạnh bowling, Giải vô địch bơi trẻ, Giải vô địch cờ tướng trẻ xuất sắc, Giải vô địch đua thuyền rowing và canoeing các tay chèo xuất sắc, Giải sailing vô địch trẻ, Giải đua thuyền rowing biển vô địch U19 và U23, Giải đua thuyền sailing, Giải ván chèo đứng vô địch trẻ và vô địch các câu lạc bộ toàn quốc, Giải vô địch lặn trẻ, Giải vô địch trẻ và vô địch các nhóm tuổi roller sports, Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc.

Bên cạnh sân chơi cấp quốc gia, thành phố được chọn tổ chức giải đấu quy mô quốc tế, gồm: Giải bơi vô địch đường dài Đông Nam Á, Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á, Giải vô địch vật U17 và U23 châu Á, Giải vô địch vật bãi biển thế giới. Các giải đấu trải dài từ tháng 1-12/2027, hứa hẹn tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, nỗ lực đăng cai nhiều giải đấu thể thao vô địch quốc gia và quốc tế là mục tiêu ngành thể thao thành phố đặt ra, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố phát triển. Đây là cơ hội tốt để thành phố quảng bá hình ảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Việc được Cục Thể dục thể thao Việt Nam tín nhiệm để đăng cai nhiều giải đấu khẳng định năng lực và uy tín của Đà Nẵng trong việc tổ chức các sân chơi quy mô thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế. Thành phố sẽ phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, đơn vị liên quan để có kế hoạch chủ động về nguồn kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện tổ chức tốt các giải đấu trong năm 2027.