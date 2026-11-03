Khẳng định thương hiệu sản phẩm rong biển

Với đường bờ biển dài, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong nuôi trồng và chế biến rong biển. Cùng với sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã đầu tư công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm rong biển, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nâng tầm sản vật địa phương

Hơn 20 năm phát triển của Công ty TNHH Trí Tín (phường Nha Trang) là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình nhờ ứng dụng công nghệ và sự hỗ trợ từ công tác khuyến công. Từ những ngày đầu khởi nghiệp với nhiều khó khăn, DN đã kiên trì theo đuổi hướng chế biến sâu, đặc biệt là ứng dụng thành công công nghệ tách nước tiên tiến, giúp giữ lại hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên của rong nho. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực khi rong nho Trí Tín trở thành sản phẩm đầu tiên của tỉnh đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia vào năm 2025. Bộ sản phẩm rong biển của đơn vị cũng nhiều lần được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Quy trình tuyển lựa rong nho của Công ty TNHH Trí Tín.

Ông Lê Bền - Phó Giám đốc Công ty TNHH Trí Tín chia sẻ: “Qua quá trình xây dựng thương hiệu, chúng tôi nhận thấy khi sản phẩm được đầu tư bài bản và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, giá trị và uy tín trên thị trường được nâng lên rõ rệt. Song song với phát triển sản xuất, Trí Tín chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình đó, DN nhận được sự hỗ trợ thiết thực của chương trình khuyến công và nhiều tổ chức trong, ngoài nước. Sản phẩm rong nho Trí Tín đã đạt được nhiều chứng nhận như HACCP, Halal... tạo điều kiện thâm nhập các thị trường khó tính”.

Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang) cũng là một trong những DN đưa sản phẩm chế biến từ rong biển tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều năm qua, DN chú trọng phát triển vùng nguyên liệu thông qua liên kết với người dân. Bằng việc chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng và cam kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân tại thị xã Ninh Hòa trước đây, đơn vị từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân địa phương.

Nuôi trồng rong nho tại phường Đông Ninh Hòa.

Theo ông Lê Quốc Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, đơn vị đã tích cực phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ DN, từ tư vấn chuẩn hóa chất lượng đến tổ chức xúc tiến thương mại, giúp sản phẩm từ vùng nguyên liệu tiếp cận các kênh phân phối hiện đại. Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở có sản phẩm được công nhận tiêu biểu đã mở rộng được thị trường, tăng doanh số và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản và từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, chương trình khuyến công còn góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sản xuất. Thông qua chương trình, các cơ sở sản xuất có thêm động lực đầu tư máy móc, cải tiến công nghệ, chuẩn hóa quy trình theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Qua đó, chất lượng và hình ảnh sản phẩm nông thôn của Khánh Hòa ngày càng được nâng cao, tạo thêm lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2025, Bộ Công Thương bình chọn 4 sản phẩm, bộ sản phẩm của Khánh Hòa đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ định hướng phát triển các sản phẩm có thế mạnh, mang đặc trưng địa phương của tỉnh. Đáng chú ý, trong số 4 sản phẩm được vinh danh, có 1 bộ sản phẩm từ rong biển, góp phần khẳng định tiềm năng và giá trị của ngành hàng này. Đây cũng là cơ sở để các DN tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường.

Các sản phẩm rong biển của Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Quang Duy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã góp phần hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, ứng dụng thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Điều này góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Trong chương trình khuyến công năm 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm rong biển. Trong đó, tập trung hỗ trợ các hộ dân, DN nuôi trồng, sản xuất rong biển tham gia hội chợ, triển lãm trong nước để quảng bá, mở rộng thị trường; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm nhằm xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, trung tâm hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác đối với những cơ sở có nhu cầu.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển thương hiệu sản phẩm gắn liền với hoạt động du lịch. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành với DN từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Qua đó, hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn nói chung và sản phẩm từ rong biển nói riêng nâng cao giá trị, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.